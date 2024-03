Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Model S-occasion kost minder dan goedkoopste nieuwe auto

De Tesla Model S was het doorbraakmodel van het Amerikaanse EV-merk. De muisstille sedan versiert sinds 2013 het Nederlandse wegennet. Waar je nieuw bijna 80 mille betaalde voor de elektrische auto, pik je een 85-uitvoering nu voor een spotprijs op als occasion. Er kleven wel enkele risico’s aan.

Elon Musk stapte in 2004 aan boord als eerste investeerder en trad aan als bestuursvoorzitter. Nadat Musk begin 2008 oprichter en CEO Martin Eberhard de laan uit stuurde, nam hij het stokje als topman over. Hij nam de verantwoordelijkheid over de tweede stap van het business plan: de Tesla Model S. Stap één was de Tesla Roadster, om het merk en zijn techniek op de kaart te zetten. Later moesten er EV-modellen volgen die dagelijks inzetbaar zouden zijn. Dat is gelukt, weten we nu. De Model S is de eerste serieuze elektrische auto die succes boekte.

Zijn marktdebuut is inmiddels zo lang geleden, dat je de EV nu voor relatief weinig geld als occasion op de kop tikt. De goedkoopste (werkende) exemplaar vind je op verkoopsite Gaspedaal.nl al voor 14.950 euro. Dat is fors minder dan de goedkoopste nieuwe auto die je momenteel in Nederland kunt kopen: de Dacia Sandero. Daarvoor moet je minimaal 17.200 euro neertellen. De goedkoopste nieuwe elektrische auto is de merkgenoot Spring, waarvoor je minimaal 21.750 euro voor betaalt.

Daarmee lijkt de veel ruimere Tesla een koopje, maar uiteraard is er – behalve z’n leeftijd – een reden voor de zachte prijs. De goedkoopste Tesla Model S-occasion van ons land heeft namelijk al bijna 350.000 kilometer op de teller. Het op-één-na goedkoopste exemplaar (15.995 euro) maakt het nog bonter, want die heeft maar liefst 414.000 kilometer ervaring.

EV-accu vervangen is een dure grap

In beide gevallen gaat het dus om een 85-uitvoering uit 2015. Goed voor 367 pk op de achterwielen, waarmee de sedan in zo’n 6 tellen van 0 naar 100 km/h sprint. Deze variant heeft een 77,5 kWh-accupakket (netto) in de bodem, waarmee je op papier zo’n 500 kilometer ver zou moeten komen. De vraag is alleen hoe de staat van de accu is na al deze kilometers. De garantietermijn bij deze Tesla Model S-occasions is verlopen en het vervangen van een batterij is een prijzige aangelegenheid. Afhankelijk van het model en het type accu, kost het vervangen tussen de 10.000 en 20.000 euro. Slik!

Of de accu's van deze gebruikte elektrische auto's in het verleden al eens vervangen zijn, wordt in de advertentietekst niet duidelijk. Je neemt dan ook een risico bij de aanschaf van deze occasions.