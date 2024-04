Deel dit: Share App Mail Tweet

Offroaden met een voorwielaandrijver: Jeep Avenger e-Hybrid

De Jeep Avenger werd auto van het jaar 2023, maar was nooit een échte Jeep. We kwamen er tijdens de introductie achter dat ook de voorwielaandrijver wel wat in het terrein kan door zijn verschillende rijstanden, goede bodemspeling en korte overhang, maar met vierwielaandrijving werd het model nooit geleverd.

Daar gaat verandering in komen. De Jeep Avenger komt er dit jaar nog als 4xe-uitvoering. De aandrijflijn bestaat dan uit een 1,2-liter driecilinder en twee elektromotoren van 29 pk op de achteras.

Nieuwe aandrijflijn Jeep Avenger

Met die Jeep Avenger 4xe is echter nog niet te rijden en van de volledig elektrische variant staat nog geen 4×4 op de planning. De CEO van Alfa Romeo liet echter aan Autovisie weten dat de Milano EV, op hetzelfde eCMP-platform van Stellantis, wel vierwielaandrijving krijgt. Een logisch vervolg is dat de Avenger EV ook als 4×4 op de markt komt.

Zo ver is het nu nog niet. Wel is er een nieuwe aandrijflijn te bestellen, de e-Hybrid. Deze levert 100 pk en is voorzien van een automaat met dubbele koppeling en zes verzetten. De krachtbron krijgt ondersteuning van een 48-volt starter/generator. Hiermee kan de Jeep Avenger tot 30 kilometer per uur een kilometer elektrisch rijden.

Waar zo’n mild-hybride wel nuttig voor is, is het verbruik drukken. Volgens de WLTP-meetmethode verbruikt de mild-hybride 0,8 liter per 100 kilometer minder dan de gebruikelijke Jeep Avenger. De goedkoopste Jeep Avenger heeft een vanafprijs van 30.700 euro, deze mild hybride kost 32.700 euro.

Offroad met voorwielaandrijver

In de video vertellen we je alles van de nieuwe aandrijflijn en kijken we of de Jeep Avenger wel echt zo goed is in het terrein.