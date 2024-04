Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders in deze gemeenten bezitten gemiddeld de meeste auto’s

Het aantal personenauto’s in Nederland groeit. Maar niet bij iedereen staan evenveel bolides op de stoep. Nederlanders in deze gemeenten bezitten gemiddeld de meeste auto’s.

Begin dit jaar telde ons land maar liefst 9,1 miljoen personenauto’s. Dat is zo’n 7,4 procent meer dan vijf jaar geleden. Het grootste deel daarvan (87,6 procent) is van particulieren en de rest staat op naam van bedrijven. Ruim drie kwart rijdt op benzine en 13,8 procent heeft een elektrische of hybride aandrijflijn, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Gemeenten met de meeste auto’s per huishouden

Maar het statistiekbureau kan ons meer feitjes vertellen. Vorige maand deed het CBS namelijk onderzoek naar het autobezit per huishouden in elke gemeente op basis van cijfers van 1 januari 2023. Daaruit rolde een lijst met het aantal auto’s per huishouden in verschillende gemeenten. De mediaan (het middelste getal) bedraagt 1,1. Dat betekent dat in de helft van de gemeenten huishoudens gemiddeld meer auto’s en in de andere helft minder.

De gemeenten met gemiddeld de meeste auto’s per huishouden zijn: Dalfsen, Staphorst, Tubbergen, Buren, Rozendaal, Bergen, De Wolden en Alphen-Chaam. Huishoudens hebben daar gemiddeld 1,4 auto’s op de stoep staan. Dit zijn veelal rijkere gemeenten of regio’s op het platteland waar auto’s een noodzakelijk vervoermiddel vormen.

Amsterdam telt minste personenauto’s per huishouden

De gemeente waar huishoudens gemiddeld de minste auto’s bezitten, is – hoe kan het ook anders – Amsterdam. Een gemiddeld Amsterdams huishouden heeft slechts 0,4 bolide in bezit. Misschien vertaalt zich dat naar exact één Birò. Onze hoofdstad wordt op de voet gevolgd door de gemeenten Delft en Leiden, die beide een score van 0,5 behalen.

In Amsterdam is het dan ook uiterst onaantrekkelijk om een auto op je opri… ehm, stoep te hebben staan. Zo is overal in de stad de maximumsnelheid drastisch teruggeschroefd en parkeren is buitensporig prijzig. Deze parkeerplek kost zelfs meer dan een huis!