Eigenaar F1 Liberty Media neemt voor miljarden MotoGP over

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, neemt ook de MotoGP in handen. Het bedrijf zal 86 procent van de aandelen verwerven. Met de overname is een bedrag van ongeveer 4 miljard euro gemoeid.

Liberty Media is al enige jaren eigenaar van de Formule 1. Onder leiding van het bedrijf is de koningsklasse van de autosport nog mondialer geworden. Dit jaar staat een recordaantal van 24 grands prix op de kalender.

De MotoGP is de belangrijkste klasse in de motorsport. Het Spaanse bedrijf Dorna bezit de commerciële- en uitzendrechten. Dorna behoudt de overige 14 procent van de aandelen.

‘Perfecte volgende stap’

“We zijn zeer verheugd om ons portfolio van toonaangevende livesport- en entertainment uit te breiden met de overname van de MotoGP”, aldus Greg Maffei, de grote baas van Libery Media. “De MotoGP is een mondiale competitie met een loyale, enthousiaste schare fans en een gunstig financieel profiel. We zijn van plan dit sportspektakel mondiaal nog verder uit te breiden.”

“Dit is de perfecte volgende stap in de ontwikkeling van de MotoGP en we zijn benieuwd wat deze overname de sport en zijn fans zal brengen”, aldus Dorna-directeur Carmelo Ezpeleta. De overname zal naar verwachting tegen het einde van het jaar worden afgerond.

Nederlanders

In de Formule 1 is drievoudig wereldkampioen Max Verstappen de Nederlandse blikvanger. In de MotoGP is er geen Nederlandse inbreng. Er zijn wel coureurs actief in de Moto2 en Moto3, de lichtere klassen waarvan Dorna ook de rechten bezit. In de Moto2 rijden Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder, Collin Veijer komt uit in de Moto3.

De Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort is sinds 2021 terug in de Formule 1. De TT van Assen maakt al sinds de invoering in 1949 onafgebroken deel uit van het WK wegrace, dat tegenwoordig onder de naam MotoGP wordt verreden.

ANP