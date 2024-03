Deel dit: Share App Mail Tweet

Let op! Gemeentes geven jou onterecht een bekeuring

Automobilisten worden massaal onterecht op de bon geslingerd, zo blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Kassa. Een groot deel van de parkeerboetes van het afgelopen jaar was onterecht.

Als je een bekeuring op de deurmat krijgt, moet je altijd goed opletten. Niet altijd is een boete terecht. Met name parkeerboetes, die door gemeentes worden uitgeschreven, moet je goed controleren.

Onterecht een bekeuring

Uit het onderzoek van Kassa blijkt dat er veel fouten worden gemaakt bij gemeentes. Zo kreeg de gemeente Rotterdam in 2023 100.000 bezwaren binnen, hier was 75 procent van gegrond. Dat betekent dat er in ieder geval 75.000 keer onterecht een boete is uitgeschreven.

Ook in andere gemeentes blijken veel bekeuringen onterecht uitgeschreven te worden. Zo ontving de gemeente Amsterdam vorig jaar 95.000 bezwaren tegen parkeerboetes. 64 procent van de mensen die bezwaar aantekende werd in het gelijk gesteld. In Den Haag kwamen vorig jaar meer dan 50.000 bezwaren binnen, 43 procent van die bezwaren werden terecht ingediend.

Ook deze gemeentes gaan vaak in de fout met boetes

Andere gemeentes die vaak onterecht een bekeuring uitschrijven zijn: Zaanstad, Almere, Alphen aan de Rijn, Zwolle, Breda en Diemen, zo blijkt uit data van verkeersboete.nl.

Volgens Kassa gaat er veel fout bij scanauto’s. Mensen met een parkeervergunning krijgen soms een boete en ook tijdens het laden en lossen worden kentekens gescand en geregistreerd als foutparkeerders.

Dit moet je doen als je onterecht een bekeuring krijgt

Heb je ten onrechte een boete gekregen van je gemeente of het CIJB? Dan kan je altijd in bezwaar gaan. Hoe je dit doet, staat bij de bekeuring. Belangrijk is dus dat je de boetes die binnenkomen goed controleert. Helemaal omdat bekeuringen veel duurder zijn geworden.