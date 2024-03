Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs Ford Explorer Nederland: goedkoper dan gedacht

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat we voor het eerst kennis maakten met de Ford Explorer. Het merk zet nu de prijslijst van de volledig elektrische SUV online. Wat blijkt, de EV is in Nederland veel goedkoper dan gedacht.

In 2023 liet Ford weten dat de Explorer een prijskaartje heeft van zo’n 45.000 euro. Dit blijkt echter niet het geval. De instapper is veel goedkoper.

Prijs Ford Explorer in Nederland

In Nederland kan je een Ford Explorer bestellen vanaf 41.450 euro. Dit betekent dat deze auto in aanmerking komt voor de SEPP-subsidie. De instapper heeft een 52 kWh accupakket gekoppeld aan een 170 pk elektromotor op de achteras. Deze Standard Range RWD heeft een actieradius van 384 kilometer.

Voor iets meer geld, 45.950 euro, kan je de Extended Range Ford Explorer in Nederland bestellen. Je krijg dan een 286 pk elektromotor en een groot 77 kWh accupakket. De actieradius ligt dan volgens de WLTP-meetmethode op 602 kilometer. Overigens komt deze versie ook nog in aanmerking voor de SEPP-subsdie omdat de fiscale waarde net onder de 45.000 euro ligt.

Bestel je de Extended Range met vierwielaandrijving, dan krijg je geen overheidssubsidie. Voor minimaal 53.950 euro krijg je twee elektromotoren die samen 340 pk leveren en een 79 kWh accupakket waarmee je op papier 566 kilometer ver komt.

Opladen

De Ford Explorer met het kleinste accupakket kan 115 kW snelladen, de Extended Range RWD 135 kW en de AWD 185 kW. Lees hier alles over de nieuwe Ford en zijn geheime kluis.