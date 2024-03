Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de nieuwe Porsche Elecster

Er zijn videobeelden uitgelekt een nieuwe Porsche die volledig elektrisch is. Het model is de opvolger van de Boxster, maar die naam zou een onlogische keuze zijn.

De naam Boxster komt voor uit een samentrekking tussen boxer (van de boxermotor) en roadster. We kunnen het aanstaande model dus beter de Elecster noemen. Al verwachten we dat niet. Het merk is immers ook niet bang om de term Turbo voor de volledig elektrische Taycan te gebruiken. Boxster EV lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende naam.

Elektrische Porsche Boxster

Wat de naam ook wordt, het is duidelijk dat Porsche werkt aan een volledig elektrische opvolger van de huidige 718 Boxster. In de video hoor je de cabrio elektrisch langsrijden en aan de achterkant vinden we een opening voor waarschijnlijk een laadkabel.

Op sommige beelden zien we dat de Porsche een uitlaat heeft. Dit lijkt een nep-uitlaat te zijn om ons om de tuin te leiden.

De nieuwe Porsche Boxster heeft nog steeds een softtop, maar ziet er wel degelijk heel anders uit. Zo lijkt het front meer op dat van de Taycan, met nam door de koplampen, en zijn de achterlichten smaller en breder.

Wat de specificaties van de opvolger van de huidige 718 zijn, is nog onduidelijk. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe roadster? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.

Andere elektrische roadster

Porsche is overigens niet de eerste met een volledig elektrische roadster, dat is de MG. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Stijn Kuster je alles over de Cyberster. Of die auto ooit een goede concurrent is voor de Porsche, zal de toekomst uitwijzen.