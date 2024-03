Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Volkswagen Passat – of toch een ID.7 Tourer?

Een nieuwe generatie Volkswagen Passat is altijd groot nieuws. Het nieuwe model heeft het rijk echter niet alleen, zelfs niet binnen het merk zelf. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Van oudsher is de Volkswagen Passat een van de belangrijke modellen voor het merk, maar tijden veranderen. Klanten kiezen steeds vaker voor een SUV (Tiguan, of zelfs Touareg) en dan is er tegenwoordig ook de Volkswagen ID.7 Tourer als volledig elektrisch alternatief. Toch is er dus wel degelijk een volledig nieuwe Passat, zij het alleen nog als stationwagen Variant.

Afmetingen Volkswagen Passat versus ID.7 Tourer

Laten we die twee stationwagens eens naast elkaar zetten. De nieuwe Volkswagen Passat heeft is 4,92 meter lang, 1,85 meter breed en 1,50 meter hoog, met een wielbasis van 2,84 meter. In de bagageruimte past 690 tot 1.920 liter. De Volkswagen ID.7 Tourer is 4,97 meter lang, 1,86 meter breed, 1,55 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,97 meter. In de bagageruimte past 605 tot 1.714 liter. Behalve qua bagageruimte ontlopen beide modellen elkaar dus nauwelijks.

Motoren Volkswagen Passat versus ID.7 Tourer

Hét grote verschil tussen beide modellen is natuurlijk de aandrijving. De nieuwe Volkswagen Passat is nu alleen nog leverbaar met 1,5-liter viercilinder met 110 kW (150 pk) en mild hybrid-technologie. Daar komen binnenkort twee plug-in hybrideversies bij, met diezelfde viercilinder als basis, maar met een systeemvermogen van 150 kW (204 pk) of 200 kW (272 pk). Definitieve specificaties zijn nog even afwachten, maar naar verwachting hebben beide PHEV’s een volledig elektrische actieradius van ongeveer 100 km (WLTP). De mild hybrid heeft altijd een zeventrapsautomaat, de PHEV’s een zestraps.

De Volkswagen ID.7 Tourer is natuurlijk altijd volledig elektrisch aangedreven. Vooralsnog heb je voor de Tourer uitsluitend een 210 kW (286 pk) sterke aandrijflijn, gecombineerd met een 77 kWh batterijpakket. Afhankelijk van de uitvoering kom je daarmee 603 tot 621 km ver (WLTP).

Prijzen Volkswagen Passat versus ID.7 Tourer

Ook bij de prijzen zien we een duidelijk verschil tussen beide modellen. De Volkswagen ID.7 Tourer heeft afhankelijk van de uitvoering een vanafprijs van 57.990 tot 61.490 euro. De Volkswagen Passat heeft een vanafprijs van 48.990 euro. Voor slechts 1.000 euro meer rij je weg in de minst krachtige plug-in hybride en dan heb je zelfs één uitrustingsniveau hoger. De 272 pk sterke versie is er vanaf 54.990 euro en dan zit je ook meteen weer een uitrustingsniveau hoger. Het hoogste uitrustingsniveau met krachtigste aandrijflijn is met een vanafprijs van 56.990 euro nog steeds nipt voordeliger dan de ID.7 Tourer.

Dus welke wordt het?

Welke van de twee wordt het dan? Tenzij je die paar extra liters bagageruimte van de Volkswagen Passat echt nodig hebt, maar het voor de binnen- en buitenmaten weinig uit. In aanschaf is de Passat goedkoper, maar als je goedkoop kunt opladen spaar je de hogere prijs van de ID.7 op de langere termijn wellicht weer uit ten opzichte van brandstof moeten tanken. Dan is er nog het praktische argument: is het moeten opladen voor jou prima te doen of juist een praktisch bezwaar?

Wij kiezen nu in ieder geval voor de Volkswagen Passat, al is het maar omdat we de Volkswagen ID.7 al eerder in deze rubriek hebben besproken.

Standaarduitrusting Volkswagen Passat

De nieuwe Volkswagen Passat is leverbaar in vier uitrustingsniveaus: de ‘naamloze’ instapper, de Business, de Elegance Business en de R-Line Business. De instapper is er alleen als mild hybrid, de krachtigste PHEV is er alleen met de twee hoogste uitrustingsniveaus en voor de rest is iedere aandrijflijn met ieder uitrustingsniveau te combineren.

Standaard krijg je onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, stoffen bekleding, Keyless Start, een 26 cm (i.p.v. afmeting in inches) digitaal instrumentarium, een 32,8 cm centraal touchscreen, VW Connect Plus (online diensten, van kaartupdates tot onderhoudsafspraken inplannen) en de gebruikelijke berg aan assistentie- en veiligheidssystemen.

Voor de overige uitrustingsniveaus pikken we er ook wat highlights tussenuit. Zo krijg je microvezel bekleding vanaf de Business (echt leer is vanaf de Business altijd optioneel), net als ingebouwde navigatie, een draadloze smartphone-lader, spraakbediening voor het infotainment, voorstoelen met massagefunctie en driezone airconditioning. De Elegance Business biedt onder meer adaptieve koplampen, Keyless Acces en stuur- en voorstoelverwarmin. De R-Line Business vult dat vooral aan met een sportievere aankleding.

Bij een Passat hoort toch wel een redelijke mate van luxe, maar de R-Line vinden we in het geval van de Passat niet per se mooier. Het wordt dus de Elegance Business.

Exterieuraankleding

Witte unilak is standaard. Leg je 890 euro bij, dan mag je kiezen uit twee grijstinten, zwart, donkerblauw, donkerrood en donkergroen. Voor parelmoerwitte lak ben je 1.190 euro verder. Wij gaan voor blauw.

De standaard 17-inch wielen kunnen we voor 490 euro vervangen voor hetzelfde design in 18-inch. Er is ook een ander type 18-inch lichtmetaal, dat afhankelijk van de kleuruitvoering (zwart of ongekleurd) eveneens 490 of 590 euro meer kost. Opvallend: de zwarte variant is de voordeliger versie. Tot slot behoort voor 1.090 euro ook 19-inch lichtmetaal tot de mogelijkheden. Het standaard velgdesign vinden we het mooist en zo veel maakt 18-inch ook niet uit voor de uitstraling van de auto. Dat geld houden we dus op zak.

Interieuraankleding

Mircovezel bekleding is voor de gekozen uitvoering standaard, in het zwart en met een soort grijzig lichtbeige als optie zonder meerprijs. Voor 1.140 euro meerprijs krijg je geperforeerd echt leer, in dezelfde kleuren en met grijs als aanvulling. Wij houden het bij microvezel. Op zich is lichtbeige wat mooier dan zwart, maar het lijkt ons ook wat besmettelijk. Een Passat is toch ook een gezinsauto. Het blijft voor ons dus bij de volledig standaard zwarte microvezel bekleding.

Pakketten en losse opties

Voor het interieur zijn er het Harman Kardon audiosysteem (840 euro) en Multimedia Pakket Plus (940 euro). Dat laatste omvat een draadloze smartphone-oplader, spraakbediening voor het infotainment en een head-up display. Vinken we beide aan.

Daarmee zijn we er nog niet. Er is ook keuze uit het Sport Pakket (440 euro), Sport Pakket Plus (1.190 euro), Assistance Pakket Plus (690 euro), Design Pakket (690 euro) en Comfort Pakket Plus (1.540 euro). Het sportpakket omvat onder meer instelbare rijprofielen, een sportonderstel en progressieve stuurbekrachtiging, bij Plus aangevuld met een adaptief onderstel. Het Assistance Pakket omvat vooral een 360-gradencamera en adaptieve cruise control. Het Design Pakket blijkt slechts te gaan om getinte achterruiten. Tot slot omvat het Comfort Pakket Plus achterbank- en voorruitverwarming. Wij vinken alleen het Assistance- en Design-pakket aan.

Losse opties zijn een schuif-/kanteldak (1.940 euro), een dubbele bagageruimtebodem en extra 230V-aansluiting achterin (240 euro), een ruimtebesparend reservewiel (140 euro), zij-airbags achterin (540 euro) en een trekhaak incl. Trailer Assist (1.140 euro). Daarvan vinken we alleen de airbags aan. Beetje vreemd trouwens dat zoiets niet standaard is.

De Volkswagen Passat zelf samenstellen

Alles bij elkaar komt de prijs voor ons exemplaar net boven de 60 mille te liggen, op 60.905 euro om precies te zijn. Alle uitrustingen en mogelijkheden nog eens rustig bekijken? Dat kan in de configurator op www.volkswagen.nl. Weten hoe de nieuwe Volkswagen Passat rijdt? Lees dan onze rijtest of bekijk bijbehorende video.

