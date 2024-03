Deel dit: Share App Mail Tweet

Kom uit je SUV! Want de nieuwe Volkswagen Passat is heerlijk

Ooit stond de Volkswagen Passat hoog aan het firmament, met in Nederland zestienduizend registraties per jaar. Nu mag de vallende ster blij zijn als de teller op zeshonderd blijft steken.

Vroeger was alles simpeler. Van de slechts drie Nederlandse kanalen op televisie kreeg niemand keuzestress en ook het politieke landschap en de supermarkt waren minder gefragmenteerd dan nu.

Volkswagen Passat succes

Zelfs autofabrikanten hielden het overzichtelijk, met aangenaam korte prijslijsten, waarop traditionele carrosserievormen nog de dienst uitmaakten. Want de zakelijke rijders hoefden geen fratsen.

Hun leasebudget ging op aan een hatchback uit de Golf-klasse óf aan een traditionele D-segmenter. De Nissan Primera, Peugeot 406, Renault Laguna en Volkswagen Passat vierden succes na succes.

Samenwerking met Skoda

Maar nu ziet Volkswagen de vraag teruglopen, ook internationaal, dus nam de fabrikant een drastisch besluit. Voor het eerst in decennia is het model niet langer als sedan beschikbaar, alleen als station.

Daarbij zocht Volkswagen een nauwe samenwerking met Skoda. Om de kosten te drukken, werden Passat en Superb samen ontwikkeld. Het verschil tussen de twee? Die laatste is er nog wél als sedan.

Geen spannende verschijning

Een duidelijke hint naar de familieband met de Skoda Superb komen we tegen in het portier van de Passat, waar een typisch Skoda-geintje schuilt: een paraplu. Maar voor de rest heeft de VW een eigen identiteit.

Waarmee we bedoelen dat hij op designgebied zeker geen bakens verzet en misschien nog wel zakelijker en ‘grijzer’ oogt dan zijn voorganger. Een spannende verschijning is de Passat in onze ogen niet.

Lengte Volkswagen Passat

Flink gegroeid is-ie wel. In de lengte kwam er zo’n 15 centimeter bij, waardoor hij nu door de grens van 4,9 meter gaat. Gunstig voor inzittenden is de wielbasis, die er 5 centimeter bij kreeg en nu op 2,8 meter zit.

Het is te merken op de achterbank, waar de ruimte van limousineniveau is. Indrukwekkend is ook wat er zich achter de grote vijfde deur bevindt. De kofferbak werd in de basis 40 liter groter en meet nu 690 liter.

Met de achterbank neergeklapt, kan er bijna 2.000 liter mee, wat betekent dat de kofferbak van de Passat zelfs groter dan die van de Mercedes E-klasse Estate.

Al moeten we daar een nuance bij aanbrengen. Wij reden de plug-in hybrideversie van de Volkswagen Passat, die door de plaats van zijn batterij achterin enkele tientallen liters moet inleveren.