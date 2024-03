Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BMW M met V10 koop je voor het geld van een Golf

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de verkooplijsten van Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we een BMW M met V10 voor het geld van een Volkswagen Golf. Dit is de BMW M6.

De BMW M6 is het topmodel van de 6-serie die in 2004 werd geïntroduceerd. De auto is een uitgesproken GT waarvan slechts twee generaties zijn gemaakt.

M6 occasion

Hoewel de prijzen van de goedkoopste tweede generatie-occasions inmiddels ook in de buurt komen van het geld dat je voor een Volkswagen Golf betaalt, lichten we in dit artikel de eerste generatie uit.

Die eerste generatie BMW M6 heeft namelijk twee cilinders meer. De 5,0-liter V10 klinkt fantastisch en levert tot 507 pk en 520 Nm aan koppel. De auto sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,6 seconden en het feest stopt pas bij 250 kilometer per uur. Onbegrensd kan de E63 M6 338 kilometer per uur halen. De krachtcentrale is altijd gekoppeld aan een gerobotiseerde SMG-zevenversnellingsbak.

Die versnellingsbak van de occasion kan overigens nog wel eens voor problemen zorgen. Hoewel BMW geen verversingstermijn van de bakolie opgaf, blijkt het praktijk wel nodig om die olie te verversen. Sowieso is de M6 niet een probleemloze auto. Wil je alles weten van de betrouwbaarheid van het model, bekijk dan hier de koopwijzer.

Hoewel de BMW M6 met V10 misschien wat aankoop betreft ongeveer hetzelfde kost als een nieuwe Volkswagen Golf, zijn de gebruikskosten veel hoger. Zo bedraagt het verbruik gemiddeld 1 op 6,8. Maar daar krijg je wel een heerlijke aandrijflijn voor terug!

Autovisie vindt de goedkoopste BMW M6 als occasion van 33.950 euro. De auto heeft 102.369 kilometer gereden, is geïmporteerd en komt uit 2006.