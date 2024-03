Deel dit: Share App Mail Tweet

Topadviseur Marko zegt dat Red Bull hem niet schorst

Topadviseur Helmut Marko van het Formule 1-team van Max Verstappen zegt dat hij niet wordt geschorst door de eigenaar, energiedrankfabrikant Red Bull. Dat was volgens hem de uitkomst van een “zeer goede ontmoeting” met topman Oliver Mintzlaff van Red Bull. “We hebben gesproken met elkaar en alles is nu duidelijk. Ik word niet geschorst en als er al iemand is die dat wenst: er is geen enkele juridische basis voor”, zei hij tegen onder meer Sky Sports.

Een mogelijke schorsing van de 80-jarige Marko stak vrijdag de kop op bij de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Oostenrijks media meldden dat hij degene zou zijn die gevoelige informatie over teambaas Christian Horner naar buiten had gelekt.

Horner werd onlangs vrijgepleit van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke werknemer van het Formule 1-team van Red Bull, maar de zaak bleef doorsudderen nadat er een e-mail was rondgestuurd met daarin nogal expliciete screenshots van WhatsApp-gesprekken die Horner zou hebben gehad met de vrouw die een aanklacht tegen hem indiende.

Rust

“De rust moet terugkeren in het team. Dat is eerste prioriteit”, zei Marko. “We waren het op alle punten eens met elkaar. Ik ga door, ik heb nog een contract van drie jaar. Dat ik zou hebben gelekt, is complete onzin. Ik ben al blij dat ik een beetje weet hoe mijn mobiel werkt. Die chats had ik nooit eerder gezien.”

Marko is een vertrouweling van Max Verstappen. Hij haalde de Limburger op 16-jarige leeftijd naar de Formule 1. Verstappen zou een clausule in zijn contract bij Red Bull hebben dat hij eerder kan vertrekken als Marko het team verlaat. Dan is eventueel de weg vrij naar het team van Mercedes, waar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na dit seizoen vertrekt.

