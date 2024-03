Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze onderschatte occasion van 10.000 euro is lekker betrouwbaar

Betrouwbare vijfdeurs hatchbacks zijn populair, dus dat drijft de occasionprijzen omhoog. Als je verstandig bent, laat je de bestsellers dus staan en ga je voor deze onderschatte occasion.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week zijn we op zoek geweest naar een ruime en degelijke occasion voor maximaal 10.000 euro. Eerder schreven we over de Honda Civic en Mazda 3. Nu gaan we voor de Nissan Pulsar.

Nissan Pulsar (2014 – 2018)

Onbegrijpelijk dat de Nissan Pulsar geen doorslaand succes is geworden. Goed, hij is niet spannend, maar hij heeft veel fijne eigenschappen, los van de keurige betrouwbaarheid.

Je ziet van buiten niet hoe enorm ruim de Pulsar is, vooral achterin, ideaal voor tieners in een groeispurt, òf voor volwassenen. De bagageruimte scoort met 385 liter ook niet slecht.

De afwerking van het interieur is prima, alleen de voorstoelen zijn wel wat vlak. De Pulsar stuurt en schakelt gewoon prettig en het onderstel is vooral op comfort afgestemd.

De 1,2 liter DIG-T-motor is sterk genoeg en rijdt gemiddeld 1 op 15 á 16. Bij een autobedrijf in Utrecht staat een rijk uitgeruste, donkerblauwe 1.2 Acenta (2015, 95.000 km) voor € 9.950.

Let hier op bij deze occasion

De 1,2 liter DIG-T-motor in de Nissan Pulsar heeft een verstelbare nokkenas. Het komt weleens voor dat die vast gaat zitten, waardoor de nokkenas dus niet meer wordt versteld.

De motor loopt dan niet lekker, meestal vooral bij lagere toerentallen. De motor doet het dus wel, dus je kunt gewoon naar de garage rijden, waar een vrij eenvoudige reparatie volgt. Verder is de Pulsar gewoon kei-betrouwbaar.