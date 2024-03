Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betrouwbare occasion koop je voor minder dan 10.000 euro

Tadaa! Je hebt net je rijbewijs behaald en hoeft niet meer met de duurder wordende trein! Hoogste tijd voor je eerste eigen auto, maar ja, ‘autorijden is duur’. Zo lang je geen hoge eisen stelt, ook niet in ruimte, is het slim om klein te beginnen. Voor € 10.000 is best een goede auto te vinden, die ook in gebruik niet veel kost.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke eerste occasion voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Mazda 3 niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en zaterdag.

Mazda 3 (2009 – 2013)

Mazda’s middenklasser is typisch een auto zonder haken en ogen, maar ook zonder absolute uitschieters. Hij haalt overal voldoendes, maar nergens een 10. Hij heeft prima voorstoelen, stuurt en schakelt fijn, maar de afstemming van het onderstel is wat hard. Achterin is de 3 ook best ruim, de bagageruimte is met 340 liter juist wat krap, vergeleken met de concurrentie.

De 1,6 liter motor is sterk en soepel genoeg, gemiddeld draait die zo’n 1 op 14. Er zijn veel trouwe Mazda-rijders en dat is met al die goede eigenschappen ook best begrijpelijk. Bij een autobedrijf in IJsselmuiden staat een keurige, rijk uitgeruste, donkerblauwe 1.6 ‘Navigator’ op mooie wielen (2012, 96.000 km) voor 9.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het kan voorkomen dat één van de accu’s de geest geeft. Exemplaren met een stop-/startsysteem hebben er namelijk twee. Als de Mazda op leeftijd raakt, is het geen gek idee deze preventief te vervangen, als de auto toch een grote beurt krijgt.

Het is bij zo’n beurt ook slim de banden voor-achter te wisselen, dat voorkomt ‘cuppen’ van de achterbanden, wat een hoop bandenlawaai in het interieur veroorzaakt. Kiezen voor kwaliteit als er nieuwe banden nodig zijn voorkomt dit ook!