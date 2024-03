Deel dit: Share App Mail Tweet

Ontwerper fixt design van nieuwe BMW X2 in enkele minuutjes

Het tekenteam van BMW heeft de laatste jaren enkele opmerkelijke keuzes gemaakt. Hoewel de nieuwe BMW X2 iets gematigder is dan sommige van zijn showroomgenoten, zijn ook over dit model de meningen verdeeld. Deze ontwerper poogt daar verandering in te brengen.

We hebben het over YouTuber TheSketchMonkey. Hij heeft 359.000 volgers met wie hij wekelijks zijn designideeën deelt. Ditmaal wordt de BMW X2 erbij gepakt en hij heeft nog wel enkele suggesties voor BMW-hoofdontwerper Adrian van Hooydonk.

Redesign van de BMW X2

“BMW heeft momenteel te veel verschillende designstijlen van een front”, klinkt het klagend terwijl in de video terwijl de YouTuber de voorkant begint te bewerken. “Er is geen rode draad meer in de designtaal van het merk.”

De échte BMW X2. (Afbeelding: BMW) Het herontwerp van TheSketchMonkey. (Afbeelding: BMW / TheSketchMonkey)

TheSkechtMonkey heeft met name moeite met de enorme koplampunits en – hoe kan het ook anders – de grille. Zo kan hij zich niet vinden in de keuze om het radarsysteem ín de grille van de BMW X2 te plaatsen. Ook is hij niet te spreken over het enorme zwarte vlak eronder.

Video van TheSketchMonkey

Aan de zijkant van de BMW X2 past hij de wielen aan en wordt de vouw in het midden weggepoetst. Ook aan de achterkant heeft de ontwerper nog wat werk. Zo moet het geheel wat lager en minder statisch ogen.

De échte BMW X2, zoals hoofdontwerper Adrian van Hooydonk en zijn team hem tekenden. (Afbeelding: BMW) Het herontwerp van TheSketchMonkey. (Afbeelding: BMW / TheSketchMonkey)

Dit doet hij door een iets klassiekere lijn op de kofferbakklep van de BMW X2 te tekenen. Al met al een vrij net resultaat. Misschien moet BMW de YouTuber eens uitnodigen voor een kopje koffie.

BMW kán overigens wel zelf nog altijd mooie auto’s ontwerpen, zo bewees het merk met deze beeldige i16 die sterk lijkt op de BMW i8. Helaas is er, mede door de coronapandemie, een streep doorheen getrokken.