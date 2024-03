Deel dit: Share App Mail Tweet

Oef! Volkswagen ID.7 Tourer is 10.000 euro duurder dan Passat

De prijs van de Volkswagen ID.7 Tourer is bekend en die is fors: 58.990 euro. Al gaat de vergelijking met de Passat in de kop niet helemaal op, moeten we toegeven.

“Volkswagen zet de nieuwe ID.7 Tourer […] scherp in de markt”, schrijft de importeur. Tja, dat is een lastige uitspraak om te beoordelen. We zouden de 52.000 euro kostende Nio ET5 Touring erbij kunnen halen, maar die is kleiner.

Volkswagen ID.7 Tourer 5 meter

De Volkswagen ID.7 Tourer is een flinke jongen, met een lengte van op een haar na 5 meter. De Nio komt tot 4,8 meter. Dus wat dat betreft zit de ID.7 meer in de richting van de BMW i5 Touring.

Want zoveel elektrische stationwagons zijn er nog niet. In het compactere segment heb je nu de MG5 Electric, Opel Astra Electric en Peugeot e-308. En hoger natuurlijk de Porsche Taycan Sport Turismo.

Slechts 1000 euro duurder

Hoe dan ook, de ID.7 Tourer is er vanaf 58.990 euro en daarmee is-ie slechts 1000 euro duurder dan de reguliere ID.7. De Tourer heeft altijd een batterij van 77 kWh en een range van maximaal 607 kilometer.

Volkswagen rust de ID.7 Tourer uit met één 286 pk leverende elektromotor op de achteras. Achterin is plek voor tussen de 605 en 1714 liter aan bagage. Snelladen gaat met maximaal 175 kW.

Volkswagen Passat Variant

De Volkswagen Passat, die alleen nog leverbaar is als Variant, kost ‘slechts’ 48.990 euro, maar dat is dan een 1.5 eTSI-versie met mild hybride-techniek, die maar 150 pk levert.

Om qua vermogen een beetje in de buurt te komen van de ID.7 Tourer moet je de 1.5 eHybrid met 272 pk bestellen, die voor 54.990 euro in de prijslijst te vinden is.

Daarmee is-ie weliswaar 4000 euro minder duur dan de ID.7 Tourer, maar die laatste heeft (in ieder geval tot 2026) het voordeel van een MRB-vrijstelling, een lagere bijtelling en het feit dat-ie geen dure benzine hoeft te tanken.