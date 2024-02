Deel dit: Share App Mail Tweet

Ontwerpt BMW eindelijk een mooie auto, wordt-ie gecanceled

Oké, dat is wat overdreven. Er zijn heus een paar moderne BMW’s die het aanzien waard zijn, zoals – wat ons betreft – de 1-Serie, 3-Serie en X1. Maar deze BMW i16 is echt prachtig.

Waarom we verbaasd zijn? Omdat BMW de laatste jaren vooral voor shock value lijkt te kiezen, met als voorbeelden de 7-Serie, X7, XM en iX. Iets wat dat verkopen alleen maar omhoog stuwt, kennelijk.

BMW i16 op het hakblok

Dat BMW wel sierlijke auto’s kan ontwerpen, bewijst deze i16. Hij had de opvolger moeten zijn van de i8, was al redelijk productierijp, maar kwam uiteindelijk toch op het hakblok te liggen.

Mix tussen M1, i8 en Vision M

BMW’s designbaas Domagoj Dukec deelde enkele schetsen op Instagram, waarop te zien is dat de i16 een soort mix tussen M1, i8 en Vision M Next is.

Typische M1-elementen zijn de twee BMW-logo’s achterop (de monsterlijke XM heeft dat ook) en de drie langgerekte vormen in de brede stijl boven het achterwiel.

Zelfde chassis als BMW i8

Volgens Dukec is de BMW i16 in ongeveer een jaar ontworpen. Dat was mogelijk omdat het model zijn koolstofvezel monocoque en zogeheten hardpoints deelt met de i8.

Het is niet bekend wat de aandrijflijn van de i16 zou zijn geweest, maar volgens geruchten zou er weer plug-in hybride techniek onder de kap liggen, zoals bij de i8.

Coronapandemie speelde rol

Waarom de i16 nooit in productie is gegaan, is niet bekend. Dukec schrijft erover: “Toen wij hard aan het werk waren, veranderde de wereld in 2020. Toen moesten we helaas stoppen met het project.”

Hij lijkt daarmee te suggereren dat de wereldwijde Covid-pandemie er een rol in heeft gespeeld. BMW had op dat moment ongetwijfeld wel iets anders aan zijn hoofd dan de opvolger van de geflopte i8.