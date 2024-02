Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto importeren Duitsland – Met deze stappen is het heel eenvoudig

Een gebruikte auto importeren uit Duitsland heeft voordelen. Er is meer aanbod dan bij ons en ook liggen de vraagprijzen vaak lager. Maar hoe doe je dat, een auto importeren uit Duitsland?

Voordat we beginnen met onze importstappen, eerst een kleine introductie over de Duitse occasionmarkt. Zoeken is eenvoudig, via bekende sites als mobile.de of autoscout24.de.

Let alleen wel op, in Duitsland bestaat niet zoiets als de Nationale Auto Pas (NAP), waarin je kunt zien of de kilometerstand van een gebruikte auto logisch is. Wees dus iets voorzichtiger of ga naar een dealer.

Welke papieren bij importeren?

Goed, je hebt in Duitsland een auto gekocht. Welke documenten hoor je daarbij te krijgen? Dat zijn er in de basis twee:

Zulassungsbescheinigung Teil 1 (fahrzeugschein)

Zulassungsbescheinigung Teil 2 (fahrzeugbrief)

Beide zijn groen van kleur, Teil 1 is vrij klein, Teil 2 heeft een A4-formaat. In het kort kun je stellen dat Teil 1 de voertuiggegevens bevat en dat je op Teil 2 de tenaamstelling kunt vinden.

Verder is het goed om de volgende documenten ook te hebben:

Certificaat van Overeenstemming (CVO)

Duitse APK-papieren

Een CVO is door de fabrikant van de auto afgegeven en kun je zien als het geboortebewijs, waarmee gelijk duidelijk is dat het voertuig Europees is goedgekeurd.

Het is fijn om een occasion met Duitse APK-papieren te hebben, omdat de periodieke keuring in Duitsland veel strenger is dan bij ons. Dat biedt zekerheid.

Transport regelen bij importeren

In Duitsland kun je een Kurzzeitkennzeichen of een Überführungskennzeichen regelen voor de gekochte auto. Let op, daarmee mag je Nederland niet in, dus zul je transport moeten regelen.

Het is waarschijnlijk het handigst om de auto gewoon op een trailer naar Nederland te importeren.

Je zou de auto op dezelfde dag kunnen ophalen als waarop-ie naar de RDW moet, dan kun je hem op een tijdelijk Duits kenteken naar de grens rijden en dan het Nederlandse eendagskenteken erop zetten.

Kenteken aanvragen

Om een Nederlands kenteken op een geïmporteerde auto te krijgen, moet je naar de RDW voor een inspectie. Een eendagskenteken is gratis en kun je online aanvragen. De kentekenplaat (wit met zwarte letters) moet je zelf maken.

Let op: voor de korte rit naar de RDW (kijk voor het dichtstbijzijnde adres op rdw.nl) moet je het voertuig verzekeren.

Een RDW-schouwing (het is officieel geen keuring) plannen kan online en kost zo’n 125 euro. Vergeet niet de Duitse autopapieren en je eigen identificatie mee te nemen.

Belasting betalen (BPM)

Is alles in orde, dan krijgt de auto via de RDW een kenteken. Daarna moet je BPM-aangifte doen bij de Belastingdienst. Dat kan online.

Voor een aantal voertuigcategorieën hoef je geen BPM te betalen bij het importeren:

Auto’s ouder dan 25 jaar

Auto’s zonder CO2-uitstoot

Het duurt een paar dagen voordat de Belastingdienst je een rekening stuurt voor de BPM. Pas wanneer die is betaald, zal de RDW je de kentekenkaart opsturen. Dan rest alleen nog het regelen van de verzekering.