Koopwijzer: Mini Clubman – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Mini Clubman bewijst dat opgroeien niet altijd met groeipijn gepaard hoeft te gaan. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

De tweede generatie van de Mini Clubman behoudt de goede eigenschappen van zijn voorganger en voegt meer deuren, meer ruimte en meer praktische gebruiksmogelijkheden toe.

Carrosserie Mini Clubman

Ten opzichte van de vorige Clubman (R55) groeit de nieuwe (F54) in alle richtingen. Met een lengte van 4,25 meter, een breedte van 1,80 meter en een wielbasis van 2,67 meter heeft hij ongeveer het formaat van een vijfdeurs VW Golf VII. Vanuit bepaalde kijkhoeken is de shooting brake-vormgeving wat koddig geproportioneerd, maar het vrolijke vooraanzicht en de typische Mini-details, zoals buitenspiegels op steeltjes, maken veel goed.

De personalisatiemogelijkheden zijn ouderwets uitgebreid. Full-led verlichting, een panoramadak, keyless access, handsfree-bediening voor de ‘saloon’-achterdeuren, privacy glass, contrasterende dak- en spiegelkapkleuren, stickersets en JCW-pakketten: kopers kunnen zich uitleven met leuke, maar prijzige extra’s. De Cooper S/SD is herkenbaar aan een motorkap met koelsleuf. De JCW heeft een sportpakket en rode kleuraccenten.

De facelift (LCI) van 2019 omvat een optische opfrisbeurt, optionele matrix-led koplampen en ‘Union Jack’-achterlichten. De tweede facelift (LCI II) van 2021 brengt slechts kleine wijzigingen, waaronder een nieuw meerkleurig dak (optie). Check bij een occasion met panoramadak of het dak soepel opent en sluit.

Interieur

De toegenomen buitenmaten komen volledig tengunste van de inzittenden. Voor- en achterin biedt de Clubman genoeg been- en schouderruimte aan volwassenen van modale lengte. De bagageruimte is 360 tot 1.250 liter groot. Dat is klasseconform voor een hatchback uit het C-segment en fiks meer dan de drie- en vijfdeurs Mini’s kunnen verstouwen. Behalve ruim en praktisch is het interieur een hoogtepunt van modern retrodesign.

De afwerking en toegepaste materialen zijn van hoge kwaliteit en datzelfde geldt voor de optielijst. Comfort- of sportstoelen, diverse bekledingsstoffen, kleuren en sierlijsten, connected infotainment- en navigatiesystemen, sfeerverlichting, parkeerhulp, actieve rijhulpsystemen: wie betaalt, kan het allemaal bestellen. De uitrusting wordt later in de productiecyclus uitgebreid met zaken als Apple Carplay, over-the-air navigatie-updates, een stop & go-functie voor de actieve cruise control en een digitaal instrumentarium. Controleer of het tapijt onder de matten droog is. Lekkages komen soms voor en kunnen heel verschillende oorzaken hebben.

Motor Mini Clubman

Onder de motorkap liggen drie- en viercilindermotoren van BMW. Alle motoren hebben directe inspuiting en een turbolader. Benzinemotoren zijn een 1.5-driecilinder (102-136 pk, 180-220 Nm) en een 2.0-viercilinder (178-192 pk, 280 Nm). In de JCW-versies levert de grootste benzinemotor meer vermogen en koppel (231-306 pk, 350-450 Nm). Dieselmotoren zijn de driecilinder-1.5 (116 pk, 270 Nm) en de viercilinder-2.0 (150-190 pk, 330-400 Nm). Downsizing, complexe techniek en (te) lange onderhoudsintervallen kunnen technische mankementen veroorzaken.

Inlaatvervuiling, slijtage aan de distributieketting en de turbo, Vanos-problemen, koelvloeistofekkages en een verhoogd olieverbruik zijn kwalen die bij de benzineversies kunnen voorkomen, maar dit lijkt eerder incidenteel dan structureel.

Transmissie

De Clubman heeft voorwiel- of vierwielaandrijving. De 1,5-liter benzine- en dieselmotor hebben een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zestraps automaat met koppelomvormer. De 2,0-liter benzine- en dieselmotor hebben een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat met koppelomvormer. ALL4-vierwielaandrijving is leverbaar op de grootste benzine- en dieselmotor en standaard op de JCW.

In het voorjaar van 2018 verschijnt een nieuwe zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling. De JCW blijft leverbaar met de conventionele achttraps automaat.

Wielophanging Mini Clubman

Onafhankelijke wielophanging rondom, een directe elektrische stuurinstallatie en een Mini-waardige onderstelafstemming zorgen bij alle uitvoeringen voor grote hoeveelheden rij- en stuurplezier. Een sportonderstel en een adaptief onderstel zijn meerprijsopties.

De JCW heeft een sportonderstel en een aangepast remsysteem. De wielmaten lopen uiteen van 16 tot 19 inch. Afhankelijk van de wielmaat en wielsoort worden gewone of runflatbanden gemonteerd.

Welke Mini Clubman moet ik hebben?

De Clubman is groter en zwaarder dan de hatchback. De 1.5-benzinemotor (One/Cooper) voelt levendig aan, klinkt goed en is zuinig, maar houdt met volledige stoelbezetting niet over. Met de 2.0-benzinemotor (Cooper S) zijn de prestaties onder alle omstandigheden lekker vlot. Ronduit snel zijn de JCW-versies, die zich met de heetste hatchbacks van het C-segment kunnen meten. Ook bij de dieselmotoren loont het om voor de viercilinder te kiezen.

📆 Tijdlijn Voorjaar 2014 – studiemodel Mini Clubman Concept Zomer 2015 – einde productie Mini Clubman (R55) Najaar 2015 – introductie nieuwe Mini Clubman (F54) Najaar 2016 – John Cooper Works 2018 – DCT-transmissie 2019 – LCI (facelift) 2021 – LCI II (facelift), Rockingham GT 2023 – Untold, Final Edition 2024 – einde productie

De uitvoeringen heten Salt (16-inch lichtmetaal, mistlampen voor, klimaatregeling), Pepper (17inch lichtmetaal, sportstuur, keyless, Excitement Package) en Chili (17- of 18-inch lichtmetaal, full-led, stof/ leer). Daarnaast zijn er enkele pakketten (Business, Business Plus, Serious Business, Wired), JCW-pakketten en opties. Later heten de uitvoeringen Essential, Classic, JCW en Yours.

Moet de Mini Clubman het worden?

Nieuw en gebruikt is de F54-reeks één van de leukste auto’s in zijn klasse. Met zijn grotere afmetingen, hogere gewicht en zes deuren raakt hij verder verwijderd van het oerconcept. Gelukkig staan daar veel pluspunten tegenover. De tweede Clubman is voor mensen die graag Mini willen rijden, maar ook behoefte hebben aan voldoende binnenruimte, bagageruimte en twee volwaardige achterdeuren.

Ook ten opzichte van de praktische, maar controversieel gestileerde Mini Countryman bewijst de Clubman zijn meerwaarde. Als het om rijplezier, vormgeving en onderscheidend vermogen gaat, blijft hij een uniek aanbod in het premium C-segment. Hij is niet goedkoop, maar met deze Clubman krijg je de maximale hoeveelheid Mini voor je geld.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 109,28

Remschijven voor, per set € 129,14

Bridgestone Turanza T005, 225/45 R17 94Y XL, per stuk vanaf € 107,75

Turbolader gereviseerd, vanaf € 721,19

Koppeling inclusief druklager, vanaf € 216,12

Prijzen gelden voor een Mini Clubman Cooper 1.5 benzine van 2016 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 200,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 350,–

Het onderhoudsinterval (1.5 benzine) is variabel/maximaal 30.000 km of 2 jaar.

Pluspunten Mini Clubman

+ Rijplezier

+ Ruim en praktisch (voor een Mini)

+ Vormgeving

+ Waardevast

Minpunten Mini Clubman

– Ook gebruikt stevig geprijsd

– Nog steeds geen ruimtewonder