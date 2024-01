Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Subaru XV – prijzen, problemen en uitvoeringen

De tweede generatie Subaru XV is veilig, vermakelijk en spannender dan zijn voorganger. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

De Subaru XV koestert de positieve eigenschappen van zijn voorganger en voegt daar meer rijplezier, meer veiligheid en meer uitstraling aan toe.

Carrosserie Subaru XV

De tweede generatie Subaru XV, modelcode GT, deelt zijn onderliggende techniek met de Impreza uit dezelfde bouwperiode. Onderhuids is de overstap naar het sterkere en stijvere Subaru Global Platform (SGP) het grootste nieuws. Uiterlijk behoudt de XV zijn kenmerkende ‘hatchback op stelten’-uitstraling. Ten opzichte van het vorige model is de nieuwe vormtaal dynamischer, scherper en moderner. Dorpelbeschermers, wielkastbeschermers en dakrails geven de 4,46 meter lange en 1,80 meter brede crossover een avontuurlijke uitstraling. Af-fabriek zijn onder meer led-koplampen, privacy glass en een open dak leverbaar.

Begin 2021 krijgt de XV een kleine facelift met minimale wijzigingen aan de grille en bumpers. Ondanks de kleine kans op offroad-gebruik is het verstandig om de onderkant van een gebruikte XV op mogelijke terreinschade te controleren.

Interieur Subaru XV

Een hoge instap, goede stoelen, modale been- en binnenruimte en een keurige afwerking zijn de belangrijkste steekwoorden voor het interieur. De interieur- en dashboardontwerpen van Subaru lijken altijd een generatie ouder dan de auto zelf, maar dat valt bij deze XV gelukkig mee. De bestuurder kijkt uit op een robuust dashboard, een analoog instrumentarium en drie digitale displays.

Afhankelijk van het uitrustingsniveau is het Subaru Starlink gedoopte infotainmentsysteem met aanraakscherm 6,5 of 8,0 inch groot. Apple CarPlay/Android Auto, DAB+, Bluetooth en een usb-/aux-ingang behoren tot de standaarduitrusting, evenals Subaru’s doordachte EyeSight-systeem. Dit actieve veiligheidssysteem combineert twee camera’s achter de voorruit met adaptieve cruise control, een noodremsysteem en andere rijhulpsystemen. Opties zijn onder meer parkeerhulp, een parkeercamera, dodehoekwaarschuwing, TomTom-navigatie, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en leren bekleding.

Motor

Een echte Subaru heeft vierwielaandrijving en een boxermotor en dat geldt ook voor de XV. Er is keuze tussen een atmosferische 1,6- of 2,0-liter viercilinder boxermotor. De kleinste variant (114 pk, 150 Nm) heeft multipoint-injectie. De grootste variant (156 pk, 196 Nm) heeft directe inspuiting. In het voorjaar van 2019 staat de eerste hybride XV in de showroom.

De nieuwe e-Boxer aandrijflijn combineert de 2,0-liter viercilinder motor (150 pk, 194 Nm) met een elektromotor (16 pk, 66 Nm) en een klein accupakket. Met regelmatig en deskundig onderhoud staan de atmosferische boxermotoren als betrouwbaar bekend. Wel zijn er terugroepacties geweest voor onder meer de carterventilatie en de bobines, maar in vergelijking met de ‘recall-barrages’ bij sommige andere automerken stelt dat weinig voor.

Transmissie

E In Nederland zijn de viercilinder boxermotoren altijd verbonden met een soepele, maar smaak- en rijstijlgevoelige continu variabele automatische transmissie. Zelf schakelen behoort ook tot de mogelijkheden. Dankzij voorgeprogrammeerde ‘versnellingen’ imiteert de traploze transmissie naar wens een conventionele automaat.

Eveneens standaard is Subaru’s welbekende integraalaandrijving. Het symmetrische AWD-systeem verdeelt de aandrijfkracht tussen de voor- en achteras en grijpt snel in bij tractie- of gripverlies. Met behulp van X-Mode, een draaiknop op de middenconsole, is het mogelijk om de werking van de aandrijflijn aan de rijomstandigheden (sneeuw, modder) aan te passen. Ook Hill Descent Control is onderdeel van X-Mode.

Wielophanging Subaru XV

De Subaru XV heeft onafhankelijke voorwielophanging rondom met dubbele draagarmen voor de voorwielen. Ondanks de laag liggende boxermotor en het AWD-systeem is de bodemvrijheid een bruikbare 22 centimeter. De onderstelafstemming is stevig-dynamisch en haalt het beste uit de torsiestijve carrosserie zonder het comfort geweld aan te doen. In vergelijking met de vorige XV is ook de besturing voelbaar directer en scherper. Aan rijen stuurplezier geen gebrek kortom.

Tijdlijn Voorjaar 2016 – Subaru XV Concept Voorjaar 2017 – introductie Subaru XV (GT) Voorjaar 2019 – e-Boxer Voorjaar 2021 – kleine facelift Voorjaar 2023 – Pure Plus Najaar 2023 – introductie Subaru Crosstrek

“Na de WRX STI en de BRZ is de XV de meest dynamische Subaru van het moment”, noteert Autovisie bij de introductie. Afhankelijk van de uitvoering en motorisering staat de XV op 17- of 18-inch lichtmetalen wielen.

Welke Subaru XV moet ik hebben?

Het kentekengewicht van de XV ligt tussen 1.383 (1.6i) en 1.554 kilo (2.0i e-Boxer). Met de 1.6-instapmotor laten de prestaties zich het best als onthaastend omschrijven. De 2.0 en 2.0 e-Boxer compenseren hun hogere gewicht met meer vermogen en trekkracht en zijn ook de betere keuze wanneer de XV als trekauto wordt ingezet. Instapmodel Pure is alleen in naam het instapmodel. Bovenop AWD en de cvt vermeldt de standaarduitrusting onder meer automatische airco, adaptieve cruise control, EyeSight, stoelverwarming en 6,5inch infotainment met Apple CarPlay en Android Auto.

Andere uitvoeringen heten Comfort (led-koplampen, privacy glass, keyless access, 8,0-inch infotainment, dodehoekwaarschuwing) en Premium (open dak, elektrische stoelverstelling, TomTom-navigatie, leer). Later in de leveringscyclus veranderen de uitrustingsniveaus in Comfort, Luxury en Premium. Vanaf begin 2023 staat het nieuwe instapmodel Pure Plus in de prijslijst.

Moet de Subaru XV het worden?

De Subaru XV is een geslaagd totaalpakket. De aangescherpte vormgeving gaat goed samen met de aangescherpte rijeigenschappen, terwijl alle goede eigenschappen van het vorige model behouden zijn gebleven. Met zijn karaktervolle en degelijke atmosferische boxermotor, standaard cvt-automaat en standaard AWD-systeem is de XV een auto die waarmaakt wat de meeste andere crossovers slechts met hun uitstraling beloven.

Door de forse bpm-toeslag is deze generatie XV nieuw (en ook gebruikt) ronduit duur ten opzichte van zijn kernconcurrenten. Aan de eigenzinnigheid en kwaliteit van het model hangt een stevig prijskaartje, maar wie het geld ervoor overheeft, koopt met de XV een onderscheidende, vermakelijke en zeer capabele crossover.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 65,00

Remschrijven voor, per set € 150,80

Yokohama Geolandar, 225/60 R17 99H, per stuk vanaf € 123,59

Aircocondensor incl. droger, vanaf € 212,54

Schokdemper vooras, per stuk € 186,58

Prijzen gelden voor een Subaru XV 2.0 e-Boxer van 2020 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 200,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 300,–

Het onderhoudsinterval (2.0 e-Boxer) is 15.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Subaru XV

+ Vormgeving

+ Rijeigenschappen

+ Betrouwbaar

+ Veilig

Minpunten Subaru XV

– Duur

– Kleine bagageruimte

– Alleen cvt-automaat