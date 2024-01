Deel dit: Share App Mail Tweet

Autosleutel kwijt? Dit moet je doen

Iedereen is wel eens iets kwijt. Vervelend, maar na een tijdje zoeken vind je het meestal weer terug. Sleutels behoren tot de top 5 dingen die mensen vaak kwijt raken. Maar wat moet je doen als je de autosleutel niet meer kan vinden?

Belangrijk is om eerst een onderscheid te maken tussen of je de sleutels bent verloren, je ze kwijt bent of je denkt dat ze gestolen zijn. Als je dat laatst vermoedt, bel dan altijd de politie.

Ben je vaak je sleutels kwijt? Investeer dan in een Apple AirTag of andere tracker. Dat bespaart je veel tijd en moeite! Bij sommige auto’s kan je natuurlijk eenvoudig je telefoon als sleutel gebruiken. In zo’n geval ligt je sleutel (of pasje) waarschijnlijk veilig opgeborgen in huis.

Dit moet je doen als je de sleutels van je auto kwijt bent

Als je jouw autosleutels kwijt bent, ook als ze gestolen zijn, moet je de verzekeraar bellen. Bij sommige verzekeringen wordt een nieuwe sleutel voor je auto vergoed. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de situatie.

Is je autosleutel gestolen en kan de dief weten waar je auto is, dan is het verstandig om ook de sloten te laten vervangen. Dit is vaak het geval bij een beroving of woninginbraak. Volgens verzekeringsvergelijkingssite Independer dekt de inboedelverzekering vaak de kosten voor het vervangen van de sloten.

Maar wat als je de sleutel van je auto per ongeluk in een put hebt laten vallen waar je hem niet meer uit kan halen? Kortom, je bent hem zelf voor goed kwijtgeraakt. Dan heb je natuurlijk altijd nog je reservesleutel. Heb je geen reservesleutel meer? Dan kan een dealer met speciale apparatuur je auto openen en een nieuwe sleutel laten maken.

Kosten nieuwe autosleutel

Als je een nieuwe sleutel wil bestellen bij de dealer heb je een identiteitsbewijs en het kentekenbewijs nodig. Volgens Independer betaal je over het algemeen voor een autosleutel zonder chip (dus voor een oudere auto) ongeveer tussen de 10 en 30 euro. Dit geldt vaak voor auto’s van 15 jaar of ouder.

Een nieuwe sleutel voor nieuwe auto’s, dus een exemplaar met chip, kost tussen de 50 en 100 euro.