Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze 3 betaalbare en betrouwbare occasions ben je klaar voor de sneeuw

Het is ijskoud en er lijkt zelfs sneeuw op komst. Autovisie gaat in de lijsten van Gaspedaal.nl op zoek naar drie betaalbare en betrouwbare occasions waarmee jij klaar bent voor de sneeuw.

In Nederland worden de wegen doorgaans goed begaanbaar gemaakt. Zo kan iedereen in de sneeuw toch naar werk, sport, vrienden of familie. Woon je achteraf of wil je gewoon het zekere voor het onzekere nemen? Dan zijn deze occasions wat voor jou!

Drie betaalbare en betrouwbare occasions voor in de sneeuw

De eisen die we stellen aan de occasions die klaar zijn voor de sneeuw zijn simpel: vierwielaandrijving, een bodemvrijheid van minimaal 18 centimeter en een budget van maximaal 15.000 euro.

1. Dacia Duster

De Dacia Duster is een betrouwbare occasion, is leverbaar met vierwielaandrijving, is betaalbaar en heeft een bodemvrijheid van 21 centimeter. Een ideale occasion om mee door de sneeuw te rijden!

Hoe goed die Dacia Duster kan offroaden, zie je in onderstaande video waarin Autovisie-redacteur Peter Hilhorst met de Roemeen door de Agafay-woestijn in Marokko crost.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Naast dat de Dacia Duster best goed is in het ruige terrein, is het ook een stoere occasion. Tenminste, als je voor een mooie uitvoering kiest.

We vinden een Dacia Duster als occasion voor net geen 15.000 euro. De tweedehands auto is rijk aangekleed en heeft zelfs een dakkoffer. De auto is voorzien van een matgrijze wrap en heeft 97.662 kilometer op de teller staan. De ideale betaalbare sneeuw-occasion komt uit 2018.

2. Toyota Rav4

Toyota is het merk dat bekend staat om betrouwbaarheid en ook de Rav4 blijkt een erg degelijke auto te zijn. Met vierwielaandrijving en een flinke bodemvrijheid is het de ideale occasion om door de sneeuw mee te rijden.

We vinden een Toyota Rav4 voor 14.245 euro. De occasion komt uit 2007 en heeft 70.629 kilometer ervaring.

3. Lada Niva

Je kunt natuurlijk ook voor een Suzuki Jimny of Honda CR-V gaan, niet dat we die afraden, maar een Lada is toch een veel leukere verschijning?

Verfijnt zijn de Niva’s absoluut niet, maar door de simpele techniek gaat er weinig aan kapot. Mocht er toch iets niet meer goed werken, dan zijn onderdelen goedkoop. Wil je alles over de betrouwbaarheid van de Lada Niva weten? Lees dan hier de koopwijzer.

Autovisie vindt een Lada Niva als occasion voor nog geen 5.000 euro. De auto komt uit 2003 en heeft volgens de kilometerteller nog geen 40.000 kilometer ervaring. Met deze auto kan je veel lol beleven in de sneeuw voor weinig!