Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrisch rijden voor 15.000 euro kan gewoon met een Golf

De vraag naar elektrische occasions is ingestort, door te veel mensen die alleen aan de korte termijn denken. Ja, natuurlijk komt er MRB voor deze auto’s, maar met zonnepanelen en een flinke accu in huis rij je bijna voor niks, óók in het snelgroeiende aantal milieuzones.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrisch rijden voor 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een elektrische auto voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Volkswagen e-Golf niets? Kijk dan naar de occasions van maandag en gisteren waarmee je ook voordelig elektrisch kan rijden.

Volkswagen e-Golf (2017 – 2020)

Het sterke punt van de e-Golf is dat het een Golf is! Hij ziet er hetzelfde uit en is even ruim, inclusief de (380 liter) bagageruimte. Door zijn hogere gewicht is de e-Golf wel wat straffer afgeveerd en dus net iets minder comfortabel dan de benzineversies. Met een 36 kWh-accu en een gemiddeld verbruik rond de 14 kWh/100 km ligt de actieradius iets boven de 250 km. Juist door de overeenkomst met de normale Golf, is dit een ideale auto voor wie wil wennen aan elektrisch rijden, omdat het allemaal zo vertrouwd overkomt.

Er staat een flink aanbod in het land, zoals de zwarte (2018, 129.000 km) met wat opties voor 14.950 euro bij een autobedrijf in Eindhoven.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het komt wel eens voor dat de laadkabel van de e-Golf niet los wil komen. Er is altijd een mechanische ontgrendeling mogelijk met een zogenaamde ‘Microswitch’. Verder zijn er géén specifieke problemen bekend.