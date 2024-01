Deel dit: Share App Mail Tweet

Skoda maakt Nederlandse prijs Scala bekend

De Skoda Scala kreeg vorig jaar een update. Nu laat het merk ook de prijzen van de gefacelifte auto weten.

In Nederland zijn er op dit moment net geen 6.000 Skoda Scala’s geregistreerd. Daarmee is het model veel minder populair dan de Volkswagen Golf. Hoewel die twee modellen wat maten betreft bij elkaar in de buurt komen, lijkt de prijs van de Tsjech meer op die van de tevens populairdere Polo.

Prijs Skoda Scala

Een Volkswagen Polo kost in Nederland namelijk minimaal 26.990 euro. Een Golf heeft een vanafprijs van 36.990 euro. In verhouding tot die twee modellen is de Skoda Scala scherp geprijsd. Het merk vraagt 26.490 euro voor de instapper.

Consumentenadviesprijs Motor Vermogen Transmissie Uitvoering € 26.490 1.0 TSI 95 pk Hand-5 Active € 28.590 1.0 TSI 110 pk Hand-6 Ambition € 30.990 1.0 TSI 110 pk DSG-7 Ambition € 29.290 1.0 TSI 110 pk Hand-6 Sport Business € 31.690 1.0 TSI 110 pk DSG-7 Sport Business

Net als bij de Golf en Polo ligt er bij de standaarduitvoering van de Skoda Scala een 1,0-liter driecilinder onder de kap. Deze TSI is identiek aan die van de Polo, is goed voor 95 pk en beschikt over een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten.

De 1.0 TSI in de Golf levert minimaal 110 pk en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Die krachtigere TSI met zesbak wordt ook aangeboden in de Scala. Dan levert de motor 5 pk meer dan die van de Golf: 115 pk. De krachtigere aandrijflijn van de Skoda Scala is ook met een zeventraps DSG leverbaar.