Deel dit: Share App Mail Tweet

Betrouwbare occasion voor 15.000: dit is een goede keuze

Na het kleine ‘A-segment’ dreigt nu ook het compacte ‘B-segment’ uit te sterven. Dat komt niet omdat er geen vraag meer naar zou bestaan! Wie interesse heeft in één van deze drie modellen, is aangewezen op ‘jong gebruikt’, want nieuw zijn ze er binnenkort niet meer.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een jonge b-segmenter voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Nissan Micra niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag.

Nissan Micra (2017 – 2023)

Uiterlijk is de Micra geen allemansvriend! Met zijn karakteristieke front en die duikende lijn in de flank zijn er mensen die ‘m niet mooi vinden, maar gelukkig zijn er ook ‘fans’. De ‘verborgen’ achterste deurgrepen zijn ook een leuk detail. Vier volwassenen kunnen er nèt in, als gezinsauto is hij ruim genoeg.

De voorstoelen kunnen opvallend ver naar achteren, dus ook ‘langbenigen’ zitten goed. Het instrumentarium is minder modern, maar heeft wel een heuse koelvloeistofmeter. De latere 1,0 liter motor (vanaf 2020) is iets krachtiger en heeft meer trekkracht bij lage toerentallen, dat rijdt fijner. Bovendien is een verbruik van 1 op 20 haalbaar.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De Micra is tot in zijn ventieldopjes een èchte Nissan. De uitstekende reputatie qua betrouwbaarheid van het merk wordt door de laatste Micra-generatie bevestigt. Laat ‘m gewoon goed onderhouden door een serieus garagebedrijf en de Micra beloont dit door je niet in de steek te laten. Zeker bij een gezinsauto, met de achterbankgeneratie waar die hoort, is dat enorm waardevol.