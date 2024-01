Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is een slimme keuze voor 15.000 euro

Na het kleine ‘A-segment’ dreigt nu ook het compacte ‘B-segment’ uit te sterven. Dat komt niet omdat er geen vraag meer naar zou bestaan! Wie interesse heeft in één van deze drie modellen, is aangewezen op ‘jong gebruikt’, want nieuw zijn ze er binnenkort niet meer.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een jonge b-segmenter voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Kia Rio niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zondag.

Kia Rio (2017 – 2024)

De Kia Rio is net groot genoeg voor vier volwassenen, dus ouders met twee kinderen, dat past prima. De bagageruimte is met 325 liter inhoud een fractie groter dan die van beide concurrenten. De voorstoelen zijn wat slap en de zittingen zijn aan de korte kant. Wie geen urenlange ritten maakt, heeft daar geen last van.

De occasion rijdt verder goed genoeg voor een gezinsauto, met voldoende rijcomfort. De 1,0-liter driecilinder voldoet prima. De normale versies rijden rond 1 op 15, een mild hybrid (MHEV) haalt wel 1 op 18 á 19.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

In een Rio die veel korte stukjes rijdt kan het voorkomen dat het stop-/start-systeem niet werkt. Dat komt omdat de lading van de accu onder een kritisch niveau daalt. Een uurtje lekker doorrijden lost dit op, maar ja, die korte ritjes blijven terugkomen. Stel dat het oliepeil laag wordt, dan geeft het dashboard een waarschuwing. Litertje erbij… ai, de waarschuwing blijft! Er ‘plakt’ dan een sensor, dat is echt een kleinigheidje.