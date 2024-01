Deel dit: Share App Mail Tweet

CES 2024 – Honda en Kia stelen de show in Las Vegas

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De CES 2024 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas is de grootste technologiebeurs ter wereld, met niet alleen televisies, robotmaaiers, hollogrammen en games, maar ook auto’s.

De westelijke een deel van de noordelijke hal van het Las Vegas Convention Center staan in het teken van mobiliteit, met naast veel toeleveranciers ook enkele autofabrikanten.

Kia op CES 2024

Honda en Kia stalen de show op de CES 2024. Kia introduceerde drie interessante nieuwe concept cars, waarvan eentje ook daadwerkelijk in productie gaat. De PV1, PV5 en PV7 zijn mobiele bedrijfswagens.

Ze staan op een modulair chassis en kunnen in een paar minuten worden omgetoverd van personenbus tot pick-up of bestelwagen. De elektrische PV5 komt eind 2025 in Korea op de markt, aldus Kia.

Honda Saloon in productie

Honda presenteerde op de CES 2024 eveneens een toekomstige EV, de wigvormige Saloon. Het model is te extreem voor productie, dus ga uit van een productiemodel dat op allerlei vlakken is ‘afgeleukt’.

Zowel Honda als Kia is niet scheutig met specs. Van de Saloon weten we alleen dat hij een bereik van zo rond de 500 kilometer gaat krijgen, met een laadtijd van 14 minuten tot 80 procent laadniveau.

Turkse merk Togg

Verder waren Mercedes-Benz, het nieuwe Turkse merk Togg en Vinfast aanwezig. Bij Sony stond de Afeela, een elektrische auto die voortkomt uit een samenwerking met Honda.

https://www.youtube.com/watch?v=t4_xlhl1tFQ