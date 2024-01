Deel dit: Share App Mail Tweet

Honda gaat ‘nul’ elektrische auto’s verkopen

Je zou dat kunnen roepen over het succes van de elektrische Honda e in Europa, die eind vorig jaar roemloos de aftocht blies, maar nee … Honda gebruikt de nul voor een hele nieuwe serie EV’s.

De Honda e ziet er leuk uit, heeft een prachtig interieur en rijdt uitstekend. We zouden hem wat dat betreft liever hebben dan die andere elektrische Honda, de e:NY1, ware het niet dat zijn hoge prijs volstrekt niet in verhouding stond tot zijn beperkte range. Dat maakte hem in Europa moeilijk verkoopbaar en zorgde voor een vroegtijdig afscheid.

De nul-serie van Honda

Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas onthult Honda een nieuwe generatie elektrische auto’s, de nul-serie. Waarom die zo heet? Omdat de studiemodellen Saloon en Space-Hub vanaf nul zijn ontwikkeld en als ambitie hebben om het milieu niet te belasten en geen dodelijke verkeersslachtoffers te maken.

Honda saloon. (Afbeelding: Honda) Honda saloon. (Afbeelding: Honda)

Dat het Honda ernst is met de nul-serie, bewijst het nieuwe logo waarvan de Saloon en Space-Hub zijn voorzien. Het is nog steeds de oude vertrouwde H van Honda, maar dan zonder de bekende omranding. De eerste nul-serie-modellen moeten in 2026 op de markt komen, als eerste in Noord-Amerika. Daarna komen ze ook naar Afrika, Azië, Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Honda lijkt met de Saloon en Space-Hub in een spagaat te staan, want naast laag, licht en betaalbaar, moeten de modellen ook sportief, deels geautomatiseerd en intelligent zijn dankzij slimme software en kunstmatige intelligentie. Opmerkelijk is dat Honda beweert dat de batterij van de nul-serie in een kwartier van 15 tot 80 procent is op te laden.

Daarmee is-ie óf heel erg snel óf heel erg klein. Specificaties zijn er nog niet. We weten alleen dat de Saloon het wigvormige vlaggenschip van de nul-serie wordt en de Space-Hub de veelzijdige ruimtewagen. Op die laatste moeten we het langst wachten. Over twee jaar is het eerst de beurt aan de Saloon. Zoals-ie er nu bij staat, gaan we hem op de markt niet terugzien, daarvoor is hij te conceptachtig.