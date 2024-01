Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de duurste elektrische Mini in Nederland

De duurste Mini is de Countryman. Helemaal in de John Cooper Works-uitvoering ben je heel veel geld voor kwijt. Maar wat kost de volledig elektrische variant?

De normale Countryman is te bestellen vanaf 45.990 euro. Voor dit geld krijg je een 170 pk sterke benzinemotor.

De duurste elektrische Mini

De Mini Countryman is met volledig elektrische aandrijflijn minder duur dan de instapper met benzinemotor. Voor 43.490 euro begint het shoppen voor de SUV. Voor dit geld krijg je een 191 pk elektromotor die gekoppeld is aan een 64,7 kWh accupakket. De actieradius schat het merk op zo’n 450 kilometer.

De 313 pk sterke Mini Countryman SE All 4 heeft zoals de naam doet vermoeden vierwielaandrijving door zowel een motor op de voor- als de achteras. Deze krachtigere variant heeft hetzelfde accupakket en komt naar verwachting dus minder ver dan de instap-EV.

Opladen kan in alle gevallen met 130 kW aan de snellader. Dit betekent dat je van 10 naar 80 procent laadt in zo’n 29 minuten. Sta je aan de openbare AC-laadpaal, dan kan de Mini tot 22 kW opladen. De duurste elektrische Mini in de duurste uitvoering kost minimaal 49.490 euro.

Nieuwe aandrijflijn Countryman

Verder is er nog een nieuwe aandrijflijn toegevoegd aan de line-up van de Mini Countryman. Het gaat om een mild-hybride met de naam S All4. De aandrijflijn bestaat uit een viercilinder benzinemotor die samen met een starter/generator 218 pk en 360 Nm aan koppel levert. Ook dit is een vierwielaandrijver. Voor net geen 54 mille is de hybride te bestellen.