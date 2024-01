Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom Amerikanen nu pas een Audi A2 mogen kopen

De Audi A2 is een bijzondere auto die erg gericht is op een laag brandstofverbruik. Ondanks dat niet veel liefhebbers warm worden van de hatchback, zijn de techniek en het design eigenzinnig. Een groot succes werd het model nooit, maar met 176.205 verkochte exemplaren zie je de A2 nog wel eens rijden. Althans, in Europa.

In Amerika mocht de compacte lichte Duitser niet rijden. Dit jaar mag het model pas de oversteek maken naar het land van hamburgers en pick-up trucks.

Amerikanen mogen nu pas een Audi A2 kopen

Maar waarom mogen Amerikanen nu pas de Audi A2 rijden? Dat heeft alles te maken met de regelgeving. In de Verenigde Staten is een wet die Amerikaanse autofabrikanten beschermd tegen grijze import.

Sinds 1998 mogen er in de Verenigde Staten geen auto’s geïmporteerd worden die niet origineel in het land geleverd zijn. Pas als auto’s 25 jaar of ouder zijn mag een model geïmporteerd worden in Amerika. Volgens de wet zijn het dan immers verzamelobjecten.

Andere 25 jaar oude auto’s

De Audi A2 is overigens niet de enige auto die dit jaar naar de Verenigde Staten verscheept mag worden om daar rond te rijden. Ook de Nissan Silvia S15 en Ferrari 360 komen uit 1999 en zijn vanaf dit jaar welkom.