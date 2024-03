Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Mercedes-AMG G 63 is nu een hybride

Profvoetballers gezegend met een goedgevulde beurs zullen de nieuwe Mercedes-AMG G 63 ongetwijfeld gebruiken om te pronken in de P.C. Hooftstraat. Jammer, want van die peperdure klinkerweg vandaan komt de terreinwagen pas echt tot zijn recht.

Officieel moet deze versie van de G-klasse als nieuwe generatie bestempeld worden. De modelserie luidt immers niet langer 463, maar 465. Op het eerste oog zou je dat echter niet zeggen, aangezien Mercedes natuurlijk stevig vasthoudt aan het iconische lijnenspel van de GelÀndewagen.

Wat is er nieuw aan de Mercedes-AMG G 63?

In bovenstaande video gaan we uitgebreid in op de nieuwe G-Wagon. De Hyperblue Magno-lak op de AMG Performance-variant is nieuw op de ĂŒber-G, maar ook de olijfgroene variant met het AMG Offroad Package Pro is goed te herkennen. Voor het eerst is het enorme dakrek, laddertje en dit type reservewielhouder namelijk op de AMG-variant te verkrijgen.

Verder rust er nu een AMG-logootje op de motorkap, zijn er nieuwe wieldesigns (zes in totaal, van 20 tot 22 inch) beschikbaar en is de A-stijl iets anders getekend. Dat laatste is echter lastig te zien, maar zou de Mercedes-AMG G 63 wel (in combinatie met meer isolatiemateriaal) een stillere reisgenoot moeten maken. Het interieur kent meer luxefeatures zoals verwarmde en gekoelde bekerhouders, verwarmde armsteun, een nieuw AMG Perfomance-stuurwiel en – eindelijk – keyless entry.

V8 krijgt elektrisch duwtje in de rug

Onder de motorkap meer van hetzelfde. Dat betekent dat de 585 pk (en 850 Nm) sterke 4,0-liter V8 nog altijd in het vooronder van de G 63 te vinden is. Nieuw is de startgenerator die een helpende hand biedt. Hiermee is de G 63 nu een mild hybrid met een 48-voltsysteem. De elektromotor zorgt voor een extra 20 pk en 200 Nm koppel.

Dat heeft invloed op de 0 tot 100-tijd. Die slinkt van 4,5 seconden naar 4,3 seconden. De topsnelheid bedraagt nog altijd 220 km/h, maar wie het AMG Performance Package aanvinkt, mag tot 240 km/h accelereren.

De V8 in de G 500 verdwijnt wel. De achtpitter wordt vervangen door een zes-in-lijn. Dit 3,0-literblok 449 pk en 560 Nm koppel, maar ook daar komt 20 pk en 200 Nm aan elektrohulp bij. Ook de G 500 en G 450 d zijn nu namelijk mild hybrids.

Vernuftig nieuw onderstel

Onderhuids kent de Mercedes-AMG G 63 meer vernuftige nieuwigheden. Zo is het onderstel aangepakt. Alle demperkamers zijn nu met elkaar verbonden via aluminium leidingen. Deze zitten goed weggewerkt langs het ladderchassis, zo verzekert een Mercedes-ingenieur ons, en die kunnen dus niet zomaar beschadigen.

Dit systeem, dat een beetje doet denken aan de nieuwe Panamera-lowrider, biedt meer controle over chassisbewegingen. De G-klasse kan bepaalde rolneigingen en wielbewegingen actief tegengaan of juist toelaten. Dat maakt het mogelijk dat de versies met het AMG Offroad Package Pro nu twee nieuwe offroadmodi kennen. Versies met het AMG Performance Package kennen juist nieuwe rijmodi voor op het circuit. Maar goed, die zul je in de P.C. Hooftstraat niet nodig hebben.