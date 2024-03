Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Porsche Panamera is…. een Lowrider?

In grote lijnen lijkt de derde generatie Porsche Panamera niet veel van zijn voorganger te verschillen. Onderhuids heeft er echter een revolutie plaatsgevonden. Wat heeft hij voor gelijkernissen met een Lowrider?

Je kent ze wel, van die klassieke Amerikaanse sleeën waarvan het onderstel is aangepast met hydraulische pompen om de rijhoogte aan te passen. Liefst zo laag mogelijk, waardoor ze als ‘lowrider’ bekend staan. Maar ermee springen of op drie wielen rijden behoort ook tot de mogelijkheden, mede waardoor dit staaltje typische latino-Amerikaanse cultuur een graag geziene gast is in hiphop videoclips. Dat leek Porsche ook wel wat…

Nieuwe Porche Panamera met Lowrider-functies

Op de nieuwe Porsche Panamera debuteert een nieuwe generatie chassistechnologie waaraan meer dan zeven jaar is gewerkt. Hoewel het doel van dit revolutionaire ‘Active Ride’ onderstel met – je raadt het al – hydraulische pompen om de rijhoogte te kunnen controleren heel anders is dan aandacht trekken, is het werkende principe erachter niet wezenlijk verschillend van een lowrider. Op elke van de vier schokdempers is een bijna 10 pk sterke oliepomp gemonteerd waarmee zowel de carrosserie als de wielen in de gewenste richting geduwd kunnen worden.

Hiermee is min of meer compromisloos comfort als exceptioneel dynamisch weggedrag te realiseren. Kost 8.539 euro extra, maar dan heb je ook wat.

Onderstel

Het onderstel is het klapstuk van de derde generatie Porsche Panamera, die verder vooral verder gaat met waar de tweede generatie was gebleven. Nog steeds een uit de kluiten gewassen sportsedan (of eigenlijk hatchback) dus, met naar wens een V6 met 353 pk of een van de vele plug-in hybride aandrijflijnen. Met de voorlopig sterkste Turbo E-Hybrid (de Turbo S volgt later…) die 680 pk en 930 Nm naar de vier wielen stuurt, hebben we een video gemaakt waarin alle noviteiten uitgebreid aan bod komen. De nieuwe generatie plug-in hybride techniek van de Porsche Panamera zorgt voor maximaal 91 kilometer elektrische actieradius waarbij je alsnog 190 pk tot je beschikking hebt.

Prijs Porsche Panamera

Een bijkomend voordeel is een lage bpm waardoor de Turbo ‘slechts’ 200.900 euro kost. Maar het instapmodel met V6 en plug-in techniek is er al vanaf 130.000 euro. Het enige grote nadeel? De Sport Turismo stationwagon waar wij Nederlanders zo dol op waren, is helaas geschrapt…