Gelekt! Dit is de nieuwe Mini Aceman

Dat Mini werkt aan een nieuwe auto genaamd de Aceman is al lang bekend. Hoe die auto eruitziet was echter nog onduidelijk. Met dank aan het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie hebben we al beeld van het nieuwe model.

De gelekte beelden van de Mini Aceman komen dus uit China. Het kan zijn dat de auto in iets aangepast vorm naar Europa komt. Echter, het geeft een heel goed beeld van wat we kunnen verwachten.

De nieuwe Mini Aceman

Ook over de specificaties van de Chinese Mini Aceman weten we al iets. Zo komt er een variant met 135 kW (184 pk) elektromotor en 40 kWh accupakket. Deze aandrijflijn kennen we van de Mini Cooper E. Die auto heeft tussen de 293 en 305 kilomter aan actieradius volgens de WLTP-meetmethode.

Daarbij komt er een Mini Aceman S met een 160 kW (218) pk motor. Deze beschikt over het grotere 54,2 kWh accupakket. Ook deze vind je al in een Cooper, de SE. Dat model komt hier volgens de WLTP-meetmethode tussen de 377 en 402 kilometer ver mee. Het is erg waarschijnlijk dat deze aandrijflijnen ook naar ons land komen.

De auto is kleiner dan het uitgaande model Countryman maar desondanks een forse Mini. Hij wordt dus tussen de Cooper en de nieuwe grotere Countryman gepositioneerd. Vreemd is dat bij het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie twee lengtes worden vermeld: 4,076 en 4,094 meter. Zou de Mini Aceman S door ander bumperwerk net iets langer zijn? De wielbasis van iets meer dan 2,6 meter is bij beide auto’s wel gelijk.

JCW Op de foto’s zien we ook John Cooper Works-stickers. Of het gaat om een optiepakketje of een sportieve uitmonstering, is nog onduidelijk.

