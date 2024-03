Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit waarom Bob Marley alleen auto’s van dit merk reed

“My feet is my only carriage”, zingt Bob Marley in zijn hit No Woman, No Cry, maar dat is niet helemaal waar. Want vanaf het moment dat hij het kon betalen, reed Marley in een BMW. Dit is waarom.

In de jaren zeventig was de wijk Trench Town in Kingston, Jamaica, een gevaarlijke ghetto, met veel armoede en criminaliteit. Het is waar reggae werd geboren én waar Bob Marley woonde.

Bob Marley deed zijn BMW 1602 nooit op slot

Zijn helderrode BMW 1602 viel op in het straatbeeld. Maar weinig bewoners van Trench Town hadden toen een auto, laat staan een nieuwe.

Bob Marley deed zijn BMW nooit op slot. Iedereen in de wijk kende hem en criminelen dachten wel twee keer na voordat ze iets uit de wagen van een muzieklegende zouden stelen.

Dit is waarom Marley alleen BMW reed

Marley was in armoede opgegroeid en gaf niks om auto’s. Het enige waar hij echt veel geld aan uitgaf, was aan gitaren van Gibson en Fender. Hij reed alleen maar BMW vanwege de merknaam.

“Ik heb een BMW”, zei Marley ooit. “Maar alleen omdat BMW in mijn optiek staat voor Bob Marley & the Wailers. Niet omdat ik een dure auto nodig heb.”

Eerste 02-serie en voorloper van 3-Serie

De 1602 was de eerste BMW uit de 02-serie. Hij had een motorinhoud van 1600 cc en twee portieren, vandaar de typenaam. Door de jaren heen is de 1602 een beetje vergeten geraakt, vooral omdat de latere 2002 zo beroemd werd.

De 2002 was eigenlijk de eerste sportsedan van BMW (samen met de Neue Klasse). Het model legde de basis voor de 3-Serie en maakte menig autoliefhebber hebberig, vooral toen in 1973 de 170 pk sterke 2002 Turbo op de markt kwam.

Bob Marley kocht later een BMW 2500 E3

Later in de jaren zeventig verkocht Marley zijn 1602 en kocht hij de grotere BMW 2500, een voorloper van de 7-Serie. De luxelimo werd aangedreven door een 2,5-liter zes-in-lijn met een vermogen van 150 pk. Overigens heeft Marley ook een Mercedes SL gehad.