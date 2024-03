Deel dit: Share App Mail Tweet

Eerste Lucid-occasion schreef veel meer dan 50.000 euro af in één jaar

Ter ere van de introductie van het merk Lucid in Europa werd er een limited edition van de Air aangeboden, de Dream Edition. Dat model heeft in een jaar tijd veel meer dan 50.000 euro afgeschreven, zo blijkt uit het aanbod occasions.

Het occasionaanbod is nog erg klein. We vinden twee Lucids bij de dealer zelf. Beide zijn Dream Editions. Dat model deed ook mee aan de Autovisie Supertest van 2023.

Meer dan 50.000 euro afschrijving in een jaar

De Lucid Air Dream Edition had een vanafprijs van – schrik niet – 222.000 euro. Voor dat geld kreeg je een 1.126 pk sterke elektrische auto voorzien van een accupakket met een bruikbare accucapaciteit van 118 kWh. Na een forse afschrijving is de occasion nog maar 165.300 euro waard. Althans, dat is waar de dealer hem voor aanbiedt.

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoScout24) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoScout24) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoScout24) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoScout24)

Dat betekent 56.700 euro aan afschrijving. De auto is iets meer dan een jaar oud (24-01-2023 geregistreerd) en heeft pas 6.087 kilometer op de teller staan. Kortom, de occasion is bijna nieuw.

De Air kost Lucid veel geld

Lucid heeft ongetwijfeld niet de droomstart in Nederland die het gewenst had, er staan pas 42 modellen in ons land op kenteken. Ook internationaal loopt het niet echt lekker. Het merk verliest meer dan 3 ton per Lucid Air, zo bleek uit cijfers van Bloomberg.

Limited Edition occasion

Wat ongetwijfeld niet mee heeft geholpen bij de afschrijving van deze Lucid Air Dream Edition is de daling van de vanafprijs. De instapper, de Pure, had een prijskaartje van meer dan een ton. Nu kan je de EV kopen voor minimaal 88.000 euro. Een nieuwe prijs van de Dream Edition is er niet. Dat model is niet meer in productie, al staan er nog wel wat op voorraad. Wil je een snellere Lucid Air, dan kom je uit bij de nóg krachtigere (1.251 pk) Sapphire. Of je moet deze occasion kopen.