‘We worden toch maar geen volledig elektrisch merk’, zegt Mercedes nu

Veel fabrikanten roepen stoer: vanaf die en die datum worden we een volledig elektrisch merk. Mercedes deed dat ook, maar komt nu terug op zijn woorden.

De Mercedes A-Klasse zou bijvoorbeeld dit jaar al met pensioen gaan, om plaats te maken voor een elektrisch alternatief. Maar dat plan is nu van tafel geveegd.

Mercedes A-Klasse tot 2026

De A-Klasse blijft sowieso tot 2026 in productie, zo zegt Mercedes. Die uitspraak komt een maand na nieuws dat het merk niet langer het doel heeft om volledig elektrisch te zijn.

Geen volledig elektrisch merk

Mercedes zou vanaf 2030 alleen nog maar EV’s in zijn leveringsprogramma hebben, maar daar komt topman Ola Källenius van terug. Waarom? Omdat wereldwijd de vraag naar elektrische auto’s afneemt.

De nieuwe voorspelling van Mercedes is dat in 2030 slechts de helft van de verkopen elektrisch zal zijn. In de komende jaren blijven benzinemodellen en (plug-in) hybrides belangrijk, zo luidt nu de boodschap.

Zelfs in Europa niet

Källenius verwacht zelfs in Europa niet tot honderd procent elektrisch te komen in 2030. De markt voor EV’s groeit weliswaar nog steeds, maar langzamer dan verwacht.

Potentiële kopers / leaserijders lopen tegen de hoge prijs van elektrische auto’s aan en zien dat financiële voordelen, zoals de MRB-vrijstelling en lage bijteling, gaan verdwijnen.

Overgang met pieken en dalen

De overgang naar elektrisch zal “met pieken en dalen gaan”, aldus Källenius. Hij denkt namelijk dat het nog wel even zal duren voordat EV’s evenveel kosten als brandstofauto’s.

Fiat en Volkswagen

Volkswagen maakte deze week bekend dat de ID.3 niet ook in Wolfsburg geproduceerd zal worden. De extra productielijn is geschrapt, omdat de vraag naar de ID.3 simpelweg tegenvalt.

Mercedes en Volkswagen zijn niet de enige merken die last hebben van tegenvallende EV-verkopen. Ook Fiat kondigde een tijdje geleden aan de productie van de 500e tijdelijk langzamer te laten lopen.