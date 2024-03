Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: ‘Bijna alle semi-autonome rijassistenten zijn ruk!’

Het Insurance Institute for Highway Safety – de Amerikaanse EuroNCAP – beoordeelt auto’s nu ook op hun elektronische rijassistenten. En die presteren bijna allemaal ondermaats volgens het onderzoek.

In eerste instantie heeft het IIHS veertien systemen van negen fabrikanten getest. Geen ervan scoorde goed. Eentje werd als ‘acceptabel’ beoordeeld, twee als ‘marginaal’ en de rest als ‘slecht’.

Door rijassistenten niet veiliger

De semi-autonome rijassistenten werden aan de tand gevoeld op het circuit én op de openbare weg. Lexus kreeg als enige de score ‘acceptabel’. GM en Nissan kregen in het onderzoek de beoordeling ‘marginaal’.

Het IIHS testte in het onderzoek ook de systemen van BMW, Ford, Genesis, Mercedes, Tesla en Volvo. IIHS-directeur David Harkey concludeert dat er erg weinig bewijs is dat dit soort rijassistenten een auto veiliger maken.

Bescherming tegen misbruik

“Voertuigen met semi-autonome systemen kunnen niet zelf rijden, ook al gebruiken fabrikanten soms namen die daar wel naar hinten”, aldus Harkey. En dat zorgt voor nieuwe risico’s.

Uit het onderzoek van het IIHS blijkt dat de meeste systemen niet voldoende bescherming bieden tegen misbruik ervan. Ze moeten beter in de gaten houden of de bestuurder wel oplet en duidelijk waarschuwen.

Tesla scoort het slechtst in het onderzoek

Opvallend is dat Tesla met afstand het slechtst scoort in de IIHS-test. Full Self-Driving Beta – dat in Europa niet beschikbaar is – krijgt de laagste beoordeling van alle systemen. Autopilot doet het niet veel beter.

Full Self-Driving Beta is overigens gewoon een Level 2-autonoom systeem, net als alle andere. Er is niks ‘full self-driving’ aan. In Duitsland leveren BMW en Mercedes al Level 3-assistenten.

Rijassistenten in Levels

De mate van autonomiteit in een voertuig wordt met niveaus aangegeven. Level 5 is volledig zelfrijdend, Level 0 is een auto zonder autonome systemen. De meeste moderne auto’s zitten op Level 2.

Dat betekent dat ze bepaalde acties zelfstandig kunnen uitvoeren, zoals afstand houden en sturen, maar dat de persoon op de bestuurdersstoel altijd klaar moet zijn om in te grijpen.