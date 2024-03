Deel dit: Share App Mail Tweet

Hummer H2: van patserig statussymbool naar betaalbare occasion

De Hummer H1 boekte faam als stoere offroader. Die was echter enkel voorbehouden aan het Amerikaanse leger. Later volgden de Hummer H2 en H3 die de patserige consument moesten dienen. Lange tijd waren dit dikdoenerige statussymbolen, maar tegenwoordig zijn het relatief betaalbare occasions.

De H2 zag het levenslicht in 2002 nadat General Motors besloot een consumentenversie van de bekende H1 te bouwen. Deze was minder spartaans, maar kwam evengoed met een lompe achtcilinders. Zowel de 6,0-liter als de 6,2 liter V8 in de H2 zijn echter benzinemotoren, in tegenstelling tot de dieselblokken in de oer-Hummer.

Goedkooposte Hummer H2-occasion van Nederland

Zoals het een typische Amerikaan betaamt, levert de 6,0-liter V8 ondanks zijn enorme cilinderinhoud slechts 329 pk en 495 Nm koppel. De 6,2-liter V8 moet het doen met een bescheiden 398 pk en 574 Nm koppel.

De goedkoopste Hummer-occasion van ons land is een H2 met 6,0-literblok in zijn neus. Je zult begrijpen dat de achtcilinder nogal dorstig is. Recent schreven we over de meest onzuinige tweedehandsjes van ons land en deze Hummer scoort hoog in die lijst.

Tweedehands auto met grijs kenteken

De occasion in kwestie rijdt logischerwijs op lpg en staat op grijs kenteken. Niet zo vreemd, want hij weegt bijna drie ton. Privé zou het dan ook een ware wegenbelastingnachtmerrie zijn. Het model komt uit 2003 en heeft ruim 226.000 kilometer gereden.

(Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf) (Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf) (Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf) (Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf)

(Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf) (Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf) (Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf) (Afbeelding: Autowereld / Autobedrijf Huisman de Graaf)

Ondanks zijn vroegere premiumstatus, kent de Hummer H2-occasion weinig bijzondere opties. De auto onderscheidt zichzelf dan ook voornamelijk met zijn kolossale formaat en patserige uitstraling. Hecht jij daar waarde aan, dan moet je 13.950 euro vrijmaken. Let wel, die prijs is exclusief btw. Niet spotgoedkoop, maar vele malen betaalbaarder dan de nieuwprijs van ruim een ton.

Spiritueel opvolger van BMW

Heb je iets meer te besteden? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in deze BMW. Je kan de decadente Duitser zien als spiritueel opvolger van de Hummer H1, gezien hij stiekem nóg fouter is dan zwaarlijvige Amerikaan.