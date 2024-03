Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gigantische BMW schreef 45.000 euro af in een jaar

Autovisie is altijd op zoek naar occasion voor de liefhebber. Echter, soms komen we ook een model tegen dat minder geliefd is onder auto-fanaten. Deze BMW XM occasion heeft in een jaar tijd 45.000 euro afgeschreven.

Het merendeel van de auto’s schrijft af, met name in de eerste jaren en kilometers kan je auto veel minder waard worden. Deze BMW is wel een extreem voorbeeld.

BMW XM

Deze BMW XM is in Nederland op 25 april 2023 ingeschreven. Dit betekent dat de auto nog minder dan een jaar oud is. De catalogusprijs van de occasion bedraagt 189.603 euro.

Occasion schreef 45.000 euro af

De occasion wordt na nog geen 30.000 kilometer te koop aangeboden bij een BMW-dealer in Groningen. De vraagprijs bedraagt 144.950 euro. Dit betekent dat de auto zo’n 55.000 euro heeft afgeschreven.

Desondanks is de occasion nog steeds duur. Maar wat krijg je voor het geld? Onder de motorkap ligt een 4,4-liter V8 biturbo die goed is voor 489 pk. De auto is een plug-in hybride en heeft ook nog een 197 pk elektromotor. Hierdoor komt het systeemvermogen neer op 653 pk en 800 Nm aan koppel.

De elektromotor van de occasion is gekoppeld aan een 25.7 kWh accupakket waarmee je tot 88 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Al deze techniek heeft ook een nadeel: gewicht. De XM is de zwaarste BMW ooit gemaakt. Hoe zwaar? Dat vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video.

Overigens is het opvallend hoeveel BMW XM-occasions er al te koop staan. Op Gaspedaal.nl worden er 17 aangeboden met een kilometerstand hoger dan 5.000. De overige 45 XM’s die aangeboden worden op de verkoopsite zijn met name voorraadmodellen van BMW-dealers. Kortom, er is al flink wat keus als je bereid bent om grofweg 150.000 euro uit te geven aan een XM.