Heeft mijn camper, motor of aanhanger een apk-plicht?

Dat veruit de meeste auto’s (maar dus niet alle) een apk-plicht hebben, wist je waarschijnlijk al. Maar geldt hetzelfde voor je camper, motor of aanhanger?

De apk (algemene periodieke keuring) moet voorkomen dat auto’s die niet deugen op de openbare weg rijden. Tijdens de inspectie controleert de keurmeester niet alleen de technische staat van je auto, checkt hij ook of aan alle emissienormen wordt voldaan.

Algemene periodieke keuring voor een motor?

De meeste motorfietsen stoten ook emissies uit en de technische veiligheid is bij een tweewieler van nog groter belang dan bij een auto. Een loszittend wiel heeft voor een motorrijder immers grotere gevolgen dan voor een autorijder.

Hoewel er al een poos gediscussieerd wordt over een apk-plicht voor motoren, geldt die nu nog niet. Desondanks is het sterk aan te raden de technische staat van je motorfiets goed bij te houden, simpelweg omdat je als motorrijder ontzettend kwetsbaar bent. Rijd je een trike, dan moet je wel met enige regelmaat bij de keurmeester op bezoek. Voor driewielige motoren tussen de 400 en 3.500 kilogram geldt namelijk dezelfde keuringsplicht als voor auto’s.

Campers moeten wel gekeurd worden

Datzelfde geldt voor campers die minder dan 3.500 kilogram wegen. Dat betekent dat een camper (op diesel) voor het eerst gekeurd moet worden als-ie drie jaar oud is.

Campers zwaarden dan 3.500 kilogram vallen in de categorie ‘zware voertuigen’ en moeten na één jaar al gekeurd worden en vervolgens jaarlijks terugkomen. Wel geldt, net als bij auto’s en campers die minder dan 3,5 ton wegen, dat de apk-plicht vervalt wanneer het voertuig ouder dan 50 jaar is.

Apk-plicht voor een aanhanger of caravan?

Voor aanhangers die minder dan 3.500 kilogram wegen, geldt geen apk-plicht. Voor iedereen met een aanhanger (of caravan) boven dat gewicht, is het echter een wettelijk verplichte keuring. “Een nieuwe aanhanger of trailer met een gewicht boven de 3.500 kilogram moet na één jaar voor het eerst voor de apk. Na de eerste keuring moet een aanhanger ook elk jaar gekeurd worden”, zo stelt de RDW.

Een aanhanger is over het algemeen niet zeer gecompliceerd. Toch worden de nodige punten gecontroleerd bij een aanhangwagen. Denk onder meer aan de breekkabel, dissel, verlichting, remmen, banden, de schokdempers en uiteraard de staat van het chassis zelf. Gek geldt ook voor aanhangers na 50 jaar geen keuringsplicht meer.