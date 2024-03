Deel dit: Share App Mail Tweet

Het grootste afkeurpunt bij de apk en hoe je het voortijd zelf checkt

Voor veel autobezitters is het elke keer weer een stressmomentje: de algemene periodieke keuring. Om de kans dat je auto wordt afgekeurd bij de apk te verkleinen, kun je voortijd zelf je banden controleren.

Auto’s worden namelijk het vaakst afgekeurd door banden die niet meer in goede staat zijn. Zonde van het geld, want de kwaliteit van je banden kun je uitstekend zelf checken.

Minimale profieldiepte van banden bij de apk

De minimale profieldiepte van het loopvlak van een band is 1,6 millimeter. Zit je daaronder, dan gaat er per direct een streep door je keuringsrapport. Met een (digitale) profieldieptemeter die je al voor een paar euro koopt, kun je dit eenvoudig zelf controleren.

Ook als slechts een deel van de band te ver is afgesleten, wordt je auto afgekeurd bij de apk. Dit slijtagepatroon kan ontstaan wanneer je rijdt met verkeerde uitlijning. Nieuwe groeven snijden is verboden, dus zit je in de buurt van de ondergrens, vervang dan je banden. Dit wordt overigens al geadviseerd bij een profieldiepte minder dan 2,5 millimeter.

Simpel trucje

Heb je geen zin, tijd of geld om een profieldieptemeter te kopen, dan kun je ook op een simpelere wijze checken hoeveel kans je maakt bij de apk. Steek een euromunt in de groef van je band en kijk of je gouden rand al zichtbaar is. Deze rand is 3 millimeter hoog, dus kun je het gouden randje boven de groef uit zien steken, dan weet je dat je toe bent aan nieuwe banden.

Beschadigingen aan de band

Hebben je banden genoeg profieldiepte, dan ben je er nog niet. Een band mag namelijk ook geen beschadigingen hebben. “Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken”, schrijft de RDW in het apk-handboek. Van spijkers en schroeven worden keurmeesters dus niet vrolijk en ook mogen de banden geen uitstulpingen vertonen.

Droogtescheuren betekent niet direct afkeur, al is het de vraag of je met uitgedroogde banden moet willen rijden. Zijn de scheuren zo diep dat je het karkas van de band (de binnenste laag) kunt zien, dan wordt je auto wel afgekeurd bij de apk.

Welke bandenspanning bij de apk?

Verder schrijft de RDW: “De banden moeten een juiste bandenspanning hebben zoals deze door de voertuigfabrikant is voorgeschreven voor het betreffende voertuig. Indien geen bandenspanning door de voertuigfabrikant is voorgeschreven, moeten de banden op één as een gelijke bandenspanning hebben.” Check hier hoe je zelf je bandenspanning controleert.

Auto’s van na 2018 die voorzien zijn van bandenspanningssensoren, mogen geen foutmelding hebben. Dat is uiteraard eenvoudig te checken door even een blik op je intrumentenpaneel te werpen.

Verschillende soorten banden

Een apk-meester kijkt tijdens de apk ook of je niet drie of vier verschillende soorten rubber gemonteerd hebt. Het is toegestaan om met twee verschillende soorten banden te rijden, maar de banden op één as moeten wel hetzelfde zijn. Dus linksvoor moet dezelfde soort band gemonteerd zijn als rechtsvoor en linksachter moet dezelfde soort band zijn als rechtsachter.