Deel dit: Share App Mail Tweet

Moddervette Mercedes-AMG C 55 is nu een betaalbare occasion

Recent schreven we over het goedkoopste Audi RS-model van Nederland. Deze Mercedes-AMG C 55-occasion is een vergelijkbaar (afschrijvings)kanon met een nog vriendelijker prijskaartje.

De tweedehands auto stamt uit een tijd voordat de grote achtcilinders van AMG moesten wijken voor geblazen vierpitters, zoals bij de nieuwe Mercedes-AMG C43 het geval is.

Mercedes-AMG C 55 als occasion

Dat betekent dat je in de neus nog altijd een V8 vindt met een slagvolume van maar liefst 5.439 kubieke centimeter. Het blok is goed voor 367 pk en 510 Nm koppel. Via een vijftraps automaat wordt het vermogen naar de achterwielen gestuurd.

Als je rokend rubber weet te voorkomen, zou je met deze Mercedes-AMG C 55-occasion in een respectabele 5,2 seconden van 0 naar 100 km/h moeten kunnen sprinten. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Een autobahn-kanon dus, zoals het een echte AMG betaamt.

Features

Maar deze Mercedes is meer dan een C-klasse met potente motor. Dankzij de heren van AMG is de tweedehands auto ook voorzien van een verfijnd onderstel en stevige remmen. Verder laten de sportieve bumpers, AMG-wielen en vier glimmende uitlaatpijpen medeweggebruikers weten dat ze met jou niet moeten sollen.

Maar wat mag je nog meer verwachten van de strepentrekker? Vooral een erg luxe occasion. Het stuur, de deurpanelen en de sportstoelen zijn gedrapeerd in een leerlaag. De bedieningsknoppen van die stoelen zijn op de deuren te vinden, zoals we gewend zijn van Mercedes. Verder tref je aan boord onder meer een kanteldak, cruise control en stoelverwarming. Het is dan ook goed toeven in deze Mercedes-AMG C 55.

Prijs van de tweedehands auto

Deze ultieme krachtpatser van de W203-generatie staat voor 16.499 euro te koop in Mijdrecht. Daarmee is het ‘s lands goedkoopste AMG-variant van de C-klasse. De nieuwprijs van deze occasion lag rond de ton. Dat je hem nu voor een fractie oppikt is leuk, maar wees waakzaam voor voor eventuele (forse) onderhoudskosten.

Deze tweedehands auto komt uit 2005 en heeft een kleine 162.000 kilometer op de teller. Zoals de korte kentekenplaten al verraden, gaat het om een geïmporteerde Mercedes-AMG C 55. Volgens het kentekenregister is het model eind 2021 naar Nederland gekomen. Het risico daarvan is dat niet de gehele geschiedenis van de auto bekend is. De verkopende partij meent echter dat alle onderhoudsboekjes erbij zitten. Een must bij dergelijke importauto’s.