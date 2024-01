Deel dit: Share App Mail Tweet

De goedkoopste BMW M-occasion is een ander model dan je denkt

Iedere BMW-liefhebber droomt ervan om ooit een heus M-model te bezitten. Als je met een kleine beurs gaat shoppen naar een occasion, welke modellen kom je dan tegen? Vermoedelijk een andere dan je denkt.

Wie bij een BMW-dealer aanklopt voor een nieuw M-model, is minimaal 121.484 euro kwijt. Dan rijd je met een kale M2 naar huis. Voor 71.545 euro tik je ook al een M135i op de kop, maar dat is geen volwaardig M-model en die rekenen we dan ook niet mee.

Goedkoopste BMW M-occasion

Ook bij onze occasionspeurtocht laten we dergelijke modellen links liggen. Op verkoopsite Gaspedaal.nl vind je op dit moment meer dan 400 BMW’s die door de M-divisie onder handen zijn genomen. Je verwacht waarschijnlijk dat de E34 M5 of E36 M3 als voordeligst uit de bus komt, maar dat is niet het geval.

De goedkoopste BMW met een legitieme M-badge achterop heeft wel dezelfde motor in het vooronder als die E36 M3. We hebben het namelijk over de Z3 M Roadster. De 3,2-liter zes-in-lijn in de lange neus van de BMW Z3 M-occasion levert via een handgeschakelde vijfbak 321 pk naar de achterwielen. Een goede stuurman kan ermee in 5,4 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur accelereren.

De vraag is of alle paardjes onder de kap van deze BMW Z3 M-occasion nog in leven zijn. Deze hardcoreversie van de standaard Z3 heeft namelijk al 241.000 kilometer gereden sinds hij in 1998 van de band rolde. Wie dat niet deert, kan in Oss terecht. Supreme Car Store, dat ook deze krankzinnige E36 in de etalage heeft staan, verkoopt de Z3 M voor 22.995 euro. Daarmee is het de goedkoopste BMW M van ons land.

Alternatieve M-modellen

Wie zoekt naar de op-één-na goedkoopste M, komt bij een veel jonger exemplaar terecht, namelijk een BMW M6 uit 2005. Voor een kleine 25 mille koop je deze occasion met V10 in de neus. Diezelfde tiencilinder vind je ook in de M5-modellen van de E60-generatie die je veel tegenkomt als je de zoekresultaten op prijs van laag naar hoog sorteert.