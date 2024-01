Uw Garage: Tim moet kiezen tussen een Ford Mustang en een Taunus

Ford had zo’n 100 jaar geleden al kantoren in Duitsland, maar toen General Motors in 1929 een groot belang in Opel nam, was dat voor Henry Ford aanleiding een grote fabriek bij Keulen te bouwen om daar Amerikaanse Fords van de band te laten rollen. In die fabriek werd vanaf 1939 ook de Taunus gemaakt.

De auto in deze video is de vanaf 1976 leverbare Taunus TC2, eigenlijk een TC (vanaf 1970) met rondom nieuw plaatwerk. Met de TC2 verdwenen ook de verschillen die er tot dan toe waren tussen de Engelse Ford Cortina en deze Taunus. Op wat kleine details en natuurlijk de links/rechts-plaatsing van het stuur na waren ze vanaf 1976 gelijk. In 1982 werd de Taunus vervangen door de veel moderner ogende Sierra.