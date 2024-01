Deel dit: Share App Mail Tweet

Wintersport in de bergen? Deze ongeschreven verkeersregels moet je weten

Wintersport, het is voor velen de leukste vakantie van het jaar. De auto is een populair vervoermiddel voor een vakantie in de sneeuw. Voor je op de bergpassen van Oostenrijk, Frankrijk of Zwitserland rijdt, is het belangrijk om deze ongeschreven regels te weten.

In dit artikel behandelen we enkel de ongeschreven verkeersregels. Zo voorkom je gevaarlijke situaties. Informeer voor je op vakantie gaat ook altijd naar de geschreven verkeersregels in een land.

Deze ongeschreven verkeersregels moet je weten voor je op wintersport gaat

Je reis naar de wintersport begint natuurlijk met een auto die in goede conditie is. Een van de belangrijkste zaken die je geregeld moet hebben zijn winterbanden en sneeuwkettingen. Een elektrische auto vergt nog iets meer voorbereiding.

1. Dalend verkeer heeft voorrang

Je auto is er helemaal klaar voor, nu jij nog. De belangrijkste ongeschreven regel in de bergen gaat om tegenliggers. Op een (smalle) bergweg heeft stijgend verkeer heeft altijd voorrang op dalend verkeer.

Ben je stijgend verkeer, en kan je makkelijker aan de kant dan de dalende tegenligger, maak dan gebruik van de ruimte.

2. Inhalen

Ook voor inhalen zijn ongeschreven regels. Langzamer verkeer doet de richtingaanwijzer naar rechts aan als er ruimte is om in te halen.

Haal je iemand in? Geef dan altijd richting aan. Ook bij fietsers. Let op, fietsers kunnen slingeren als ze naar boven klimmen. Ga er dus altijd met een ruime bocht omheen.

3. In de bergen heeft de bus voorrang

Geef grote voertuigen altijd voorrang. Bussen en vrachtwagens hebben het lastig op smalle en steile bergpassen. Geef ze dus de ruimte!

4. Parkeren

De laatste belangrijke regel is dat je niet overal zomaar mag parkeren, al is die regel niet geheel ongeschreven. Zorg ervoor dat je netjes parkeert op een plek waar dat mag en je ander verkeer niet hindert. Zo voorkom je stress en irritatie in de bergen tijdens wintersport!

