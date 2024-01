Deel dit: Share App Mail Tweet

Naar de wintersport? Zo weet je of je winterbanden nog goed zijn

Ga je dit jaar op wintersport, dan moet je winterbanden monteren. Ook all-seasonbanden (met M+S logo) zijn toegestaan in Oostenrijk en Duitsland. Maar hoe weet je of deze nog goed zijn (voor jouw auto en gebruik)?

Winterbanden zorgen voor meer grip en veel veiligere rijomstandigheden met winterse temperaturen dan zomerbanden. Ook all-seasonbanden kunnen een goede optie zijn.

Zo weet je of je winterbanden nog goed zijn voor jouw auto en gebruik

Als je je zomerbanden wisselt voor winterbanden of all-seasonrubbers, dan moet je wel de band goed controleren of ze nog goed zijn. Anders kunnen er alsnog gevaarlijke situaties ontstaan richting wintersport. Op deze vier dingen moet je letten.

1. Profieldiepte winterbanden

Allereerst is profieldiepte natuurlijk van belang. Gloednieuwe winterbanden hebben groeven van 9 millimeter diep. Vanaf zo’n 4 millimeter wordt aangeraden de winterband te vervangen. De wet geeft aan de profieldiepte voor elk type band niet minder dan 1,6 millimeter mag zijn. Echter, om de voordelen van een winterband te hebben, moet je ‘m veel eerder vervangen.

2. (Droogte)scheurtjes in je winterbanden

Als je de winterwielen na een half jaar weer uit de schuur haalt, let dan op de kwaliteit van de band. Als je niet veel kilometers rijdt kan het voorkomen dat je je winterband, all-seasonband of zomerband moet vervangen voordat deze versleten is. Door uitdroging komen er kleine scheurtjes in het rubber die kunnen leiden tot een lekke band.

3. Bandenspanning

Zorg dat je banden goed op spanning zijn. Hoewel je met een zachtere band niet direct gevaarlijke situaties krijgt – of hij moet heel zacht zijn. Zorgt een te zachte band wel voor snellere slijtage aan de band en een hoger brandstofverbruik.

4. Maximale snelheid banden

Tijdens winterse omstandigheden moet je in Duitsland winterbanden hebben. In Nederland is dit niet verplicht. Ga je naar Duitsland, houdt dan ook rekening met de maximale snelheid die jouw banden aankunnen.

Op sommige snelwegen in Duitsland geldt een onbeperkte maximale snelheid. Maar als je winterbanden tot 130 kilometer per uur gekeurd zijn, en je rijdt 200 kilometer per uur, kan dit nare gevolgen hebben. Daarom staat op iedere (winter)band een letter die de maximale snelheid aangeeft. Check dit voordat je hard gaat rijden richitng wintersport!