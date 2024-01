Deel dit: Share App Mail Tweet

Kitt van Knight Rider als betaalbare occasion in Nederland

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden de Kitt van Knight Rider.

Heb je nog nooit een televisie aangeraakt of ben je geboren na 2005, dan weet je wellicht niet waar dit artikel over gaat. Knight Rider is een legendarische Amerikaanse televisieserie uit de jaren 80. Kitt is de auto van het hoofdpersonage die middens kunstmatige intelligentie allerlei dingen kan waar Elon Musk van droomt.

Kitt van Knight Rider

Kitt was zijn tijd ver vooruit. Voor veel autoliefhebbers is de auto uit Knight Rider een jeugdheld. Hoewel de Pontiac Firebird wellicht onbereikbaar lijkt, is hij gewoon te koop in Nederland als betaalbare occasion.

Het is niet de echte filmauto uit Knight Rider, maar een replica. Het uiterlijk van de Ponctiac Firebird is aangepakt. Zo heeft de occasion ook de rode ledstrip voorop de neus en zijn de achterlichten en het logo donker gemaakt.

Het interieur van de Kitt-occasion is niet zo indrukwekkend als uit de films. Het is volledig zoals de Firebird origineel uit de Pontiac-fabriek kwam. Onder de motorkap van de targa ligt een 5,0-liter V8 die goed is voor 209 pk. Met een gewicht van 1.520 kilogram is Kitt niet echt een sportieve auto te noemen.

De occasion in Nederland

De occasion die te koop staat in Nederland heeft zijn eerste kilometers in Japan gereden waar hij in 1992 voor het eerst op de weg kwam.

Inmiddels staat de auto in het Brabantse Schijndel met 126.000 kilometer op de teller. De verkoper vraag 45.500 euro voor Kitt.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Klik hier om naar de advertentie te gaan.