Deze Toyota familie-auto lijkt op een échte sportwagen | Sjoerds Weetjes 383

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Ook Toyota dook in de jaren 80 vol in de trend van ruimtewagens. Maar de Japanners kopieerden niet het concept van bijvoorbeeld een Chrysler (met de Voyager) of Renault (met zijn Espace), de ontwikkelingsafdeling startte van een leeg vel papier. Waarin dat resulteerde, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Een Multi Purpose Vehicle, All Purpose Vehicle, ruimtewagen, er zijn meerdere benamingen voor de familie-auto’s uit de jaren 80 en decennia daarna, waarin de inzittenden hoger dan gebruikelijk zaten, meerdere zitplaatsen aanwezig waren en waarmee je in een handomdraai geen stadsbus maar een verhuiswagen onder de billen had. De ruimtewagen was uitermate populair en na de komst van de Renault Espace, Mitsubishi Space Wagon en Chrysler Voyager doken alle volumemerken op het nieuwe voertuigconcept.

Toyota Previa

Nu ja, nieuw. In de geschiedenis van de automobiel kwamen al enkele ruimtewagens voorbij, maar dit maal was de vraag groter en groeide het aanbod supersnel. Ook Toyota werd actief in het zogeheten full-size MPV-segment. De Japanners lieten hun designstudio’s een MPV tekenen. Uiteindelijk won de Amerikaanse ontwerpafdeling. Maar dat ontwerp kon niet zonder de inbreng van de techneuten tot stand komen.

Het was een hecht samenspel tussen de twee afdelingen. De fabrikant koos namelijk voor een heel bijzondere lay-out, een die niet eerder was vertoond en een die ook geen navolging kreeg. Toch was de Toyota Previa gedoopte ruimtewagen een van de meest vernuftige MPV’s of APV’s op de markt.

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes duikt Sjoerd van Bilsen in het concept van de Toyota Previa. Het is een auto die meer verdient dan alleen een compliment voor zijn gewaagde styling. Het is juist het ontwerp dat voortkomt uit de revolutionaire technische basis van de auto. Sjoerd laat je dat bijzondere concept zien.