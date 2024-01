Deze luxe Fransoos koop je voor 25.000 euro als occasion

Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe baan, nieuwe uitdaging, geweldig! Alleen… géén auto van de zaak meer en je reed in een SUV. Je wilt opnieuw veel comfort en ruimte, vanwege snelgroeiende kinderen. Je wilt geen saaie bak, ‘het moet wel wat zijn’. Gelukkig heb je best wat budget. Wat wordt het?

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een auto voor maximaal 25.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de DS7 Crossback niets? Kijk dan naar de occasions van vrijdag en zaterdag.

DS7 Crossback (2018 – 2022)

Sinds enkele jaren is DS een zelfstandig merk. Deze DS7 was het eerste model dat niet verwant is aan, bijvoorbeeld, een Citroën. De totale vorm is niet spectaculair, de DS7 is een auto voor fijnproevers, hij zit vol met erg mooi gemaakte details. De occasion is lekker ruim en comfortabel, met liefst 555 liter bagageruimte.

Het hele dashboard is digitaal en vraagt wel wat studie. Heel mooi is dat een camera het wegdek ‘leest’ en daarop desgewenst de vering afstemt. Dit is een liefhebbersauto en die staat niet op elke straathoek. Wie er een wil, heeft wel genoeg keuze. Een bekend bedrijf biedt in hun vestiging in Den Haag een 1,6 ‘Business’ met automaat (2019, 117.000 km) aan voor 23.445 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

De 1,6 liter motor kan inwendig vervuilen en om dat op te lossen, dat is wel even een ingreep. Het is eenvoudig te voorkomen door consequent E5-benzine te taken. Die is wel duurder, maar de auto rijdt ook zuiniger èn beter. De DS7 is er ook met de 1,2 liter PureTech-motor, waarin de distributieriem in de olie kan oplossen en dat kan tot allerhande -ernstige- klachten leiden. Dat is geen aanbeveling.