Oudste winnaar Sainz denkt na over toekomst in Dakar Rally

Carlos Sainz mag zich met 61 jaar de oudste winnaar in de Dakar Rally noemen. De Spaanse rallyrijder schreef de woestijnrally voor de vierde keer op zijn naam. Hij wist na de podiumceremonie in Yanbu (Saudi-Arabië) nog niet zeker of hij er in 2025 weer bij is. “Op dit moment wil ik vooral genieten van de overwinning. Ik ga de komende weken nadenken over mijn toekomst”, zei hij.

“Het is vooral de passie voor deze sport die mij de energie geeft”, zei de vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. “Maar op mijn leeftijd moet je veel en hard werken om op dit niveau mee te kunnen doen. Het komt dus niet vanzelf, maar het is duidelijk dat je ook moet geloven in jezelf en je kwaliteiten als coureur”, aldus Sainz, die de rally voor het fabrieksteam van Audi reed en het Duitse automerk zijn eerste zege in Dakar schonk.

Sainz won dit jaar geen enkele etappe en profiteerde van de pech bij een andere coryfee uit de autosport, de Fransman Sébastien Loeb. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden won vijf etappes, maar kende ook mechanische tegenslag die hem zoveel tijd kostten, dat de eindzege nooit in zicht kwam. Sainz won de rally met meer dan een uur voorsprong op de Belg Guillaume de Mévius.

ANP