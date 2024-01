Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit verdient de chauffeur van een strooiwagen

Met sneeuw en ijzel buiten zijn strooiwagens erg belangrijk, ze houden de weg schoon en zorgen ervoor dat Nederlanders naar hun werk, sport, vrienden en familie kunnen. Maar hoeveel verdient een chauffeur van een strooiwagen?

Gladheidsbestrijder ben je natuurlijk niet 12 maanden per jaar. In de zomer hebben de werknemers andere taken. Ook de strooiauto’s worden speciaal voor de winter omgebouwd. Hoe dat zit, zie je hier.

Gladheidsbestrijder

Zoals bij ieder beroep verschilt het loon van persoon tot persoon en van werkgever tot werkgever. Desondanks is er een goede inschatting te maken of de chauffeur van een strooiwagen het zout in de pap verdient.

Dit verdient de chauffeur van een strooiwagen

Volgens vacaturesite Jooble verdien je als chauffeur van een strooiwagen gemiddeld 31.176 euro per jaar. Dit komt neer op een gemiddeld maandloon van 2.598 euro.

De ondergrens van wat een gladheidsbestrijder verdient is 2.577 euro per maand. Het hoogste bedrag is 2.661 euro per maand. Bij alle genoemde bedragen gaat het om bruto-loon.

Periode Bedrag Gemiddelde jaarsalaris € 31.176 Salaris per maand € 2.598 Salaris per week € 650 Salaris per uur € 17,09 Laagste jaarsalaris € 30.924 Hoogste jaarsalaris € 31.932